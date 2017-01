Coolpadov CEO nam je na CES-u ispričao svoj plan o osvajnju europskog tržišta mobitela

Liu Jiangfeng je na poziciju CEO-a Coolpada, najbrže rastućeg kineskog proizvođača mobilnih telefona došao tek nedavno, u kolovozu 2016. Nije morao seliti daleko, obzirom da je prije toga radio u Huaweiju, gdje je više nego uspješno rukovodio razvijanjem branda Honor - i Huawei i Coolpad svoja sjedišta imaju u Shenzhenu, odakle, uostalom, dolazi i glavnina svih kineskih mobilnih telefona na tržištu.



Coolpad je Jiangfenga angažirao, imeđu ostalog, i radi što bržeg i uspješnijeg osvajanja europskog i američkog tržišta - kao što je napravio i s Honorom, a u Las Vegasu smo bili među rijetkim novinarima koji su ga imali prilike intervjuirati, za vrijeme trajanja CES-a 2017...



Zašto bi itko odabrao Coolpad u odnosu na neki drugi kineski mobitel - po čemu su vaši uređaji drugačiji?



Nisu toliko drugačiji koliko nude bolje iskustvo za jednak ili manji novac. Coolpad nastupa na donjem i srednjem tržišnom segmentu - tu se jako teško boriti s konkurencijom kada su cijene u pitanju, ali nije toliko teško kada je riječ o iskustvu kojega možete pružiti korisniku. Mi razvijamo mnogo vlastitih tehnologija, vlastiti softver, vlastite materijale i siguran sam da možemo ponuditi bolje, ugodnije i zabavnije iskustvo našim kupcima nego konkurenti. Prednost nam je i ta što imamo znatno veći broj zadovoljnih, a samim time i lojalnih korisnika nego neki drugi kineski proizvođači, pa se o Coolpadu širi i dobar glas sam po sebi...



Hoćete li u 2017. širiti portfolio proizvoda i na neke druge uređaje, poput pametnih satova, tableta, prijenosnika...



Da, definitivno. Nešto od toga predstavit ćemo već u ovoj godini i izaći ćemo s tim na europsko tržište, uz sličnu poslovnu filozofiju kao i s telefonima - ponudit ćemo dobar omjer cijene i dobivenog, odnosno iskustvo koje je za razinu više od onoga koje kupac očekuje kada kupuje u donjem ili srednjem cjenovnom razredu. Prirodno je da proizvođač mobitela širi asortiman i na uređaje koje ste spomenuli, pogotovo u fazi razvoja kada brend postaje globalno prepoznatljiv.

Što je s VR i AR headsetovima - hoće li Coolpad ući i na to tržište?



Ako nešto mogu obećati, onda je to da ćete od nas prije vidjeti AR uređaj nego VR uređaj. Naprosto se tržištno pokazalo da dopunjena stvarnost nailazi na veći interes i lakše prihvaćanje od strane korisnika nego virtualna stvarnost. Znam da je hype oko VR-a možda još uvijek veći, ali AR će, siguran sam, naići na bolji odaziv i puno će se lakše pretvoriti u mainstream tehnologiju. Od nas će se očekivati da AR približimo i onima koji ne traže flagship klasu uređaja, pa smo usmjerili managere naših R&D timova da se pozabave tom tematikom...



LeEco je nedavno postao vaš najveći dioničar - postoji li scenarij, makar minimalno izvjestan, da se Coolpad i LeEco spoje i da jedan od dva brenda nestane?



Ne postoje. Sve i ako jednog dana Coolpad uđe i na tržište flagshipa ili LeEco na donji i srednji segment tržišta, image ova dva brenda je posve drugačiji, ciljana publika je drugačija, tržišni lanci su drugačiji i, zapravo, što god da se dogodi mjesta će na globalnom tržišt biti i za jedne i za druge. Ono što će ipak biti zajedničko LeEcu i Coolpadu jest nakana da se što bolje pozicioniraju na europskom i američkom tržištu.



Je li osvajanje europskog tržišta za kineske proizvođače mobitela više stvar zarade ili prestiža?



To je stvar prestiža. Mi u Europi ne bismo mogli zarađivati onoliko koliko zarađujemo u Kini sve i da smo tržišni broj jedan na tom kontinentu - cjenovna konkurencija je strahovita, teško je imati neku poslovno oportunu marginu i borimo se, kao i drugi, proizvođači vrlo žestoko i naporno za svaki komadić tržišnog rasta u Europi. Ipak, koliko god bilo teško i ne osobito isplativno, bitno nam je postati relevantan igrač na europskom, a iz sličnih razloga i na američkom tržitu.



Znači li to, drugim riječima, da ako uspijete u Europi da vam to onda jamči veći ugled na domicilnom kineskom tržištu, a samim time i bolju prodaju u Kini?



Upravo tako, da. Zvuči malo neobično, ali osvajanjem europskog tržišta u stvari gradimo temelj za bolje poslovne rezultate u Kini.