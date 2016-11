Core i3-7350K procesor za gamere s plićim džepom

Intel inače nema običaj otključavati jeftinije procesore, već je ta pogodnost redovito rezervirana za skuplje modele. No, od iduće godine, dolaskom serije Kaby Lake dosadašnja praksa će se donekle promijeniti u korist korisnika plićeg džepa.



Naime, Intel za idući godinu priprema procesor Core i3-7350K koji će se odlikovati Boost brzinom do 4,2 GHz. No, kako će procesor stići otključan uz adekvatno hlađenje krajnja brzina će se moći i dodatno povećati.



Za sada je poznato kako će procesor imati 4 MB L3 cachea, dvije jezgre, ali i podršku za HT (Hyper-Threading) čime će operativni sustav u konačnici „vidjeti“ četiri jezgre. Prema sadašnjim informacijama ovo bi ujedno trebao biti i jedini takav (otključani) procesor iz Core i3 serije.



Očekivani TDP je 91W, a cijena između 150 USD i 180 USD.