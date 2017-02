Corsair predstavio Corsair ONE

Corsair je poznat u svijetu gaminga po kućištima, komponentama i perifernim uređajima, a prije par dana je predstavio i svoju prvu kompletnu konfiguraciju Corsair ONE.

Tvrtka nažalost nije objavila specifikacije, no kako je to dobro primijetila ekipa Anandtecha, očito je riječ o PC-u za igrače. Samo kućište je prepoznatljivog dizajna jednim dijelom nalik na Carbide 330R i Obsidian 550D s višestrukim otvorima za prozračivanje na stranicama, te diskretnim osvjetljenjem prednje maske.

Dimenzije se ipak čine premale za pune ATX matične ploče, a promotivne fotografije koje prate ovu najavu otkrivaju USB i HDMI priključke na prednjoj strani, što bi pak moglo biti namijenjeno za lakše spajanje uređaja za virtualnu stvarnost poput Oculus Rifta.

Obzirom na to, pretpostavka je da će ovo računalo sadržavati vrlo jake hardverske komponente i biti višestruko skuplje od ičega što je Corsair do sada nudio. Cijena i vrijeme početka prodaje Corsaira ONE trenutno nisu poznati.