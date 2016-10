Cubi 2 nadograđen Kaby Lake procesorima

Krajem veljače ove godine MSI je predstavio nove modele mini računala iz serije Cubi – Cubi 2. Novi modeli su stigli s tada aktualnom generacijom Intelovih procesora – Skylake, no ovih dana MSI je odlučio ponuditi i modele koji se temelje na najnovijoj, sedmoj generaciji Intelovih procesora – Kaby Lake.



Ovisno o željama kupaca novi Cubi 2 moći će se nabaviti s Core i3-7100U, Core i5-7200U i Core i7-7500U procesorima koje odlikuje niska potrošnja. Računala se mogu opremiti s do 32 GB DDR4 memorije.



Osvježeni Cubi 2 stiže u dva modela, manjem koji se za instalaciju operativnog sustava i skladištenje podataka oslanja na SSD M.2 formata te drugom većem (debljem) koji pored M.2 SSD-a ima i jedan standardni 2,5“ SATA SSD/HDD. Cubi 2 se oslanja na grafiku integriranu u Intelove procesore – HD 620 te je unatoč tome sposoban podržati monitore do 4K rezolucije.

Kako bi kupcima olakšao kupnju, MSI je Cubi 2 napravio modularnim. U prijevodu to znači da je naknadno moguće zamijeniti donju stranu računala te od modela s jednim M.2 SSD-om napraviti model koji ima i dodatni 2,5" SSD ili HDD.



Od portova Cubi 2 ima tri USB 3.1 porta te po jedan USB-C, HDMI, mini DP i LAN port. MSI posebno ističe nisku razine buke koja se stvara dok je računalo u pogonu – 23,7 dB. Novi modeli će uskoro postati dostupni širom svijeta po cijenama od 299 (Core i3), 379 (Core i5) i 499 (Core i7) dolara.