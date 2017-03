Čuvajte se krivotvorenih ispisnih uložaka za HP-ove pisače

U mnogim europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj se trenutačno prodaju značajne količine krivotvorenih tintnih i tonerskih ispisnih uložaka. To dovodi do ozbiljnih rizika za potrošače i trgovce. Nemojte biti žrtva prevaranata!



Krivotvorenje i prodaja na sivom tržištu predstavljaju pravu prijetnjuIako lažni ispisni ulošci mogu izgledati kao originalni HP-ovi proizvodi, najčešće su niske kvalitete. Često uzrokuju lošu kvalitetu ispisa, mali broj ispisanih stranica, pa čak i oštećenja pisača. Uznemirujuća brojka pokazuje u kojoj je mjeri prijetnja stvarna: ukupni globalni učinak krivotvorenja i piratstva procijenjen je na nevjerojatnih 1,7 trilijuna dolara tijekom 2015.1



Ako trgovci ne znajući prodaju lažne proizvode, posljedice mogu biti i kazneni progon jer je trgovanje krivotvorinama protuzakonito. Dodatno, poslovanje na sivom tržištu povlači velike rizike. Ova nepoštena trgovačka praksa nije samo nezakonita, nego i kažnjiva u Europskoj uniji/Europskom gospodarskom prostoru i onemogućuje poštene trgovce da sudjeluju u tržišnom natjecanju pod jednakim uvjetima. Također može poslužiti za skrivanje daljnjih prijevarnih postupanja, kao što su prevara povezana s PDV-om ili krivotvorenje. Dakle, nepošteni trgovci mogu pomiješati lažne ispisne uloške i one sa sivog tržišta ili koristiti sivo tržište kao ispriku za niske cijene krivotvorene robe.



HP poduzima odlučne korake u zapadnoj EuropiHP se suočava s ovim rizicima provedbom svojeg namjenskog programa borbe protiv krivotvorina i prijevara, u okviru kojeg surađuje s tijelima za provedbu vlasti. Između studenog 2014. i studenog 2015. ukupno je više od 20 000 lažnih ispisnih uložaka i računalnih proizvoda s logotipom HP-a uklonjeno s tržišta EU-a; posebni su uspjesi ostvareni u Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i UK-u.



„Tijekom posljednjih pet godina, od 2011. do 2015., HP-ov program borbe protiv krivotvorina i prijevara u Europi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA) pružio je potporu tijelima lokalne vlasti u zapljeni gotovo 12 milijuna predmeta. Istovremeno su naši stručnjaci proveli oko 4000 revizija HP-ovih ovlaštenih partnera kako bi zajamčili da su ovlašteni kanali sigurni za kupovinu”, rekla je Susanne Schöwitz-Franchi, voditeljica HP-ovog programa borbe protiv krivotvorina i prijevara za regiju EMEA.



Kako se zaštititi od prijevareJednostavno pravilo služi kao mjera predostrožnosti: ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, vjerojatno i jest! Još važnije: HP preporučuje kupovinu samo od ovlaštenih HP-ovih prodajnih kanala kako bi se zaštitili. Za više informacija ili prijavu sumnje, posjetite stranicu hp.com/go/anticounterfeit.

HP pomaže kupcima i partnerima u borbi protiv prevaranataHP je napravio popis korisnih savjeta za pouzdanu kupovinu i provjeru ispisnih uložaka kako bi se otkrile potencijalne krivotvorine. Osim toga, za velike i srednje korisnike, HP nudi besplatne inspekcije isporuka klijentima u okviru borbe protiv krivotvorina i prijevara. Za više pojedinosti posjetite hp.com/go/anticounterfeit.

Saznajte više na hp.com/go/supplies