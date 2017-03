Cyber kriminalac iz dvije IT tvrtke izvukao 100 milijuna dolara

Američko ministarstvo pravosuđa i FBI objavili su detalje o slučaju cyber kriminala čija su žrtva bile dvije neimenovane tehnološke tvrtke.



Pritom je uhićen Litvanac Evaldas Rimasauskas, kojeg se sumnjiči da je od dviju spomenutih tvrtki na prijevaru izvukao oko 100 milijuna američkih dolara.



U izvješću o ovom slučaju ne spominju se imena dviju tvrtki, no napominje se da se jedna specijalizirala za nuđenje usluga i proizvoda povezanih s Internetom, dok se druga bavi online društvenim servisima te mrežnim uslugama.



Spomenuti Rimasauskas svoju je prijevaru temeljio da činjenici da je u Latviji 2014. godine registrirao tvrtku koja ime dijeli s jednom poznatom azijskom tvrtkom koja se bavi računalnim hardverom. Potom je krivotvorio podatke koji pripadaju originalnoj tvrtki iz Azije te u njihovo ime počeo slati poruke elektroničke pošte dvjema tvrtkama koje su kasnije postale žrtvom prijevare.



Kako te tvrtke imaju ugovor o dostavi hardvera s azijskom tvrtkom čije je podatke Rimasauskas krivotvorio za potrebe svoje fiktivne tvrtke istog imena, prijevara je uspjela.



Valja napomenuti da se Rimasauskas poslužio i phishingom kako bi došao do korisničkih podataka zaposlenika dviju oštećenih tvrtki, a time ujedno i do službenih dokumenata te dopisa između dviju tvrtki i azijskog proizvođača hardvera koji su mu omogućili vjerodostojnije provođenje prijevare.



Kada je došlo vrijeme za isplatu novca za naručeni hardver, Rimasauskas je ponudio svoje bankovne račune u Latviji i Cipru. Kako bi se novcu što bolje zameo trag, Rimasauskas je dobiveni novac premještao na velik broj drugih računa otvorenih u Latviji, Mađarskoj, Slovačkoj i Hong Kongu.



Do otkrivanja prijevare sredinom ožujka ove godine, Rimasauskas je uspio prikupiti oko 100 milijuna američkih dolara. Sada mu prijeti maksimalna zatvorska kazna od 20 godina.