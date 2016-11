Daljinski upravljač za “Smart Way Of Life”

Daljinski upravljač je jedan od najomiljenijih predmeta današnjice. Još od kada je Tesla izumio daljinsko upravljanje putem radio signala ne prestaje evolucija svima nama dobro znanog “daljinca”.



“The smart way of life” uz daljinski upravljačNajnoviji Conradov program razvijen za uvećanje kvalitete življenja nazvan je “The smart way of life”. U prijevodu pametno življenje, odnosi se ponajviše na stanovanje, odnosno na opremanje stambenih i poslovnih jedinica u svrhu stvaranja “Smart Home” koncepta uređenja života i posla.

Na stranu ekonomičnost i optimizacija energetskih troškova, pogledajmo istini u oči i priznajmo da nam je udobnost jedna od najvećih vrijednosti u životu. Nije da smo razmaženi, ali s daljinskim u ruci postajemo gospodari vremena i prostora.

Bežično grloDo “smart home” koncepta u nekoliko korakaVelika serija Conradovih proizvoda osmišljena je kako biste s malo ulaganja od svojega doma ili ureda stvorili pametnu kuću. Ne morate nužno adaptirati cijelu kuću uz brdo stručnjaka da biste na kraju sjedili zavaljeni u kauču i palili svjetlo daljinskim upravljačem. Za to vam je dovoljno bežično grlo Renkforce s dometom od čak 150m, koje je pogodno za štedne i LED žarulje. Bežični prekidači vam omogućuju daljinsko upravljanje bilo kojim potrošačem uključenim u njega.

Bežični termostatBežični termostati, upravljačke jedinice, sustavi za automatizaciju i rukovanje roletama, sljedeća su faza na putu ka komforu kojeg si možete priuštiti u slobodno vrijeme ili na poslu.

Bežična bravaSigurnost i udobnost u jednom sustavuBežični kontakt za vrata ili prozore iz serije RSL, kao i senzori pokreta osigurati će vaš prostor uz vrlo jednostavnu i brzu montažu. Uz malo truda spojite bežični portafon i video nadzor na vaš kućni televizor i iz kauča promatrajte okućnicu ili gledajte tko vam zvoni na vratima. Jednim klikom na daljinski aktivirajte bežičnu bravu i pustite prijatelje u stan. Svi Renkforceovi proizvodi kao i oni iz RSL serije kompatibilni su s Mediola sustavom.

Bežični portafonDaljinski naš svagdanjiZaista, sa samo jednim 16-kanalnim daljinskim upravljačem možete upravljati svom elektrikom i elektronikom u vašem stanu, kući, uredu ili proizvodnoj hali. Kada nakon napornog dana sjednete u svoju fotelju i uzmete daljinski u ruke i njime zagušite svjetla, upalite tv i pojačate grijanje, sve što vam još treba je netko tko će vam ispeći kokice. Conrad ima rješenja i za takve slučajeve.

