Dani e-infrastrukture održavaju se u Srcu

Dva međunarodna pozvana predavanja uglednih stručnjakinja, šest radionica, predavanja u četiri tematska bloka, panel rasprava - razgovor uz kavu s pozvanim predavačicama, druženje i razmjenjivanje ideja dio su nove stručne konferencije Srca „Dani e-infrastrukture – Srce DEI 2017" sa središnjom temom: Iskustva u implementaciji informacijskih tehnologija u znanosti i visokom obrazovanju.

Konferencija se održava 5. travnja 2017. u kongresnim dvoranama Plaza Event Centra (bivši Hypo centar) na adresi Slavonska avenija 6 u neposrednoj blizini Srca. Konferencija započinje u 9.30 sati, a završava oko 18 sati. Pretkonferencijski dan se održao danas u zgradi Srca.

„Stručna konferencija "Dani e-infrastrukture Srce - DEI 2017" svojevrstan je nastavak tradicije konferencije "KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU" (kasnije „Information Technology Interfaces“) koju je Srce organiziralo od 1974. godine do 2013. godine. Kao i te davne 1974. godine kada je Srce započelo funkcionirati na sadašnjoj lokaciji i danas prepoznajemo potrebu da se raspravlja i da se usuglašavaju stavovi o mogućnostima i potrebi primjene novih tehnologija, kao i o najboljim i najprimjerenijim načinima kako one mijenjaju i unapređuju obrazovanje, znanost i društvo u cjelini. Na konferenciji okupljamo stručnjake koji se bave planiranjem, implementacijom i primjenom novih informacijskih tehnologija u znanosti i visokom obrazovanju, ali i napredne korisnike takvih tehnologija, kao i sve one koje takve tehnologije profesionalno zanimaju“, rekao je uvodno na konferenciji za novinare dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

Program konferencije sastoji se od niza predavanja, rasprava i radionica vezanih uz aktualne izazove, ali i planove i mogućnosti primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u modernom obrazovanju i znanosti.

Okosnicu programa čine dva pozvana predavanja koja pripremaju ugledne stručnjakinje:

· Ingrid Melve, voditeljica programa eCampus, UNINETT, Norveška, koja će održati pozvano predavanje pod nazivom: „Building the digital campus: examples from Norwegian national services and collaborations“

· Airina Volungevičienė, direktorica Instituta za inovativne studije Sveučilišta Vytautas Magnus, Litva i predsjednica European Distance and E-Learning Network (EDEN) s pozvanim predavanjem na temu: „Different paths of technology enhanced learning integration into a higher education institution“.

Osim pozvanih predavanja na rasporedu konferencije je 20-ak predavanja raspoređenih unutar četiri paralelna tematska bloka: Informacijski sustavi u znanosti i visokom obrazovanju, Digitalni repozitoriji u znanosti i visokom obrazovanju, Infrastrukture za napredno računanje i Novi alati i tehnologije u obrazovanju.

Tijekom pretkonferencijskoga dana, 4. travnja, održat će se šest radionica na kojima će sudionici steći praktična znanja i imati mogućnost raspraviti svoja iskustva i prijedloge vezane uz različite komponente e-infrastrukture i mogućnosti primjene tih komponenti u njihovom okruženju.

„Uz predavanja, u popodnevnim satima održat će se i panel rasprava, zapravo, druženje s pozvanim predavačicama u Srcu na temu „Pogled u budućnost: sveučilišta digitalnog doba“. U raspravi će, kao predstavnici hrvatske akademske zajednice sudjelovati i dekan Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i predsjednik Upravnog vijeća Srca prof. dr. sc. Neven Vrček, te zamjenik ravnatelja Srca Ivan Marić“, rekla je Sabina Rako, predsjednica Programskog odbora konferencije i predstojnica Sektora za obrazovne usluge Srca.

Tijekom te rasprave, kao i tijekom cijele konferencije bavit ćemo se pitanjima kao što su "Kako se nove informacijske i komunikacijske tehnologije mogu i trebaju koristiti u modernom obrazovanju i znanosti?", "Koje je stanje i koji su trendovi u Europi i svijetu?", "Što nam je dostupno u Hrvatskoj, koji su planovi i potrebe?", "Da li i što Srce planira i da li su u Srcu dovoljno svjesni stvarnih potreba korisnika?", "Možemo li nešto planirati i učiniti zajedno?".

„Na konferenciji će sudjelovati više od 230 stručnjaka i naprednih korisnika informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava visokog obrazovanja i znanosti. Zapravo nas je iznenadio veliki odaziv zajednice, pa nam je žao da smo zbog ograničenja prostora morali zatvoriti prijave za fizičko sudjelovanje na konferenciji. Ali najvažnija događanja na konferenciji svi će moći pratiti i na daljinu putem sustava za webinare Srca“ naglasio je predsjednik Organizacijskog odbora konferencije Kruno Golubić, predstojnik Sektora za podršku korisnicima Srca.