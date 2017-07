Death Note (Bilježnica smrti), popularna je japanska manga (strip) čija briljantna anime adaptacija (2006-2007) i dan danas uvodi mnoge u svijet japanskih animiranih serijala. Njezine teme pravde i nepravde, moralne dileme, te motivi neograničene moći i nadmudrivanja, lako pronalaze publiku. Jednako dobro osmišljeni protagonist i antagonist nešto je što rijetko imamo priliku vidjeti, a još je rjeđa ta njihova interakcija zbog koje se pitamo kojem od njih smo stvarno privrženi.



Priča počinje tako što Light pronalazi death note, bilježnicu u kojoj zapisano pravilo kaže da će umrijeti svaka osoba čije se ime upiše u nju. Nedugo nakon što je Light počne koristiti, pojavljuje se L, istražitelj čijim detektivskim vještinama nema premca. L je uspio održati svoj identitet skrivenim bez obzira na svoje uspjehe, te kao takav predstavlja glavnu prijetnju Lightu, koji je javnosti poznat kao Kira.



Već od 2007. godine, desetak američkih filmskih kompanija izrazilo je interes za adaptaciju na filmske ekrane. U 2009. godini saznali smo da je prava otkupio Warner Bros. i da bi glavni glumac trebao biti Zac Efron, a 2011. godine izabran je i redatelj - Shane Black. Zahvaljujući protivljenju Blacka, produkcija je zaustavljena zbog drastičnih promjena izvornog materijala koje je Warner planirao. Pat je trajao sve do 2015. godine kada je kormilo preuzeo Adam Wingard (You're Next, The Guest, Blair Witch), a cjelokupni projekt 2016. godine otkupio Netflix s planiranim budžetom do 50 mil. dolara.



Filmska je adaptacija najavljena za 25. kolovoza ove godine, kada će biti dostupna na Netflixu.

Pitanje koje se postavlja je koliko će ona biti vjerna izvornom materijalu? U animiranoj adaptaciji smo mogli uživati u staloženoj atmosferi ispunjenoj napetošću, u radnji gonjenoj borbom umova. Prema onome što možemo vidjeti u najnovijem traileru, filmska adaptacija oslanja se pretežito na akciju u središtu koje su tinejdžeri. Kao što se moglo očekivati, fanovima je ta amerikanizacija izvornog djela teška za probaviti. Dok su likovi Kire i L-a ikone u animiranom svijetu, Wingardovi tinejdžeri izgleda niti ne dobijaju priliku. Razlog su tome prioriteti po kojima je cilj da film bude u američkom kontekstu - da bude razumljiv i od značaja za ciljanu publiku, radije nego drugačiji i univerzalno značajan.

Wingard navodi kako je Ryuk - jedan od bogova smrti koji su originalni vlasnici bilježnica smrti - praktički jedini lik koji ostaje isti kao u izvornom djelu. Prema onom što se dalo vidjeti i pročitati, novi se Death Note čini kao da je izrežiran sa strašću, te na ljestvici od Dragonball: Evolution do Ghost in the Shell, trebao bi biti puno bliže drugom u očima generalne publike. S druge strane, fanovi će ipak morati dobro pripremiti želudac za Wingardov Death Note, a to mogu započeti već tako što će se upoznati s njegovom vizijom i razlozima za promjene koje daje u ekskluzivnom intervjuu. U međuvremenu, onima koji žele znati više prije novog filma, ali im animirani medij ne leži, na raspolaganju su solidne filmske adaptacije japanske produkcije.