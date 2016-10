Dell EMC Forum

Tomislav Juraga, regionalni direktor prodaje za jugoistočnu Europu

Cilj Foruma predstavljanje je detalja o nedavno izvršenoj akviziciji, strukturi i planovima novonastale kompanije te razgovora o novim trendovima u poslovanju, kao i novim tehnologijama koje oblikuju digitalnu ekonomiju.

Naime, spajanjem Della i EMC-a stvoren je tržišni lider s ukupnim prihodom od 74 milijardi USD, koji će pod novim imenom Dell Technologies u 180 zemalja svijeta raditi na rješenjima iz segmenta hibridnog clouda, softverski definiranih podatkovnih centara, konvergentne infrastrukture, platforme kao usluge, analitike podataka, mobilnosti i kibernetičke sigurnosti.



„Ideja nove kompanije je da u poslu ne postoji ništa nedostižno i upravo taj stav želimo prenijeti na svoje korisnike i partnere, čiji nam je uspjeh izuzetno važan. Sada je i pravo vrijeme da nova kompanija u potpunosti iskoristi svoju široku ekspertizu, kako bi razvila i pružila svojim korisnicima tehnološka rješenja koja će pokrenuti val inovacija, transformacija i napretka“, izjavio je Tomislav Juraga, regionalni direktor prodaje za jugoistočnu Europu.



Tema prvog Dell EMC Foruma je bila digitalna budućnost, predstavljena u konceptu Internet stvari (Internet of Things). Umreženi životni prostor s objektima kojima je omogućeno da razmjenjuju podatke s proizvođačem, operaterom ili drugim povezanim uređajima, radikalno će promijeniti poslovanje u svim industrijskim granama. Da bi došlo do digitalne transformacije, neophodne su promjene u tri ključna segmenta: IT sektoru, radnoj snazi i sustavima za zaštitu podataka, zaključili su govornici na konferenciji.



Poslovne jedinice Dell Technologies su: Dell Client Solutions Group – proizvodnja brendiranih hardvera, kao što su desktop i notebook računala i tableti, zatim brendiranih periferija, poput monitora, pisača i projektora, kao i third party aplikacija; Dell EMC Enterprise Solutions Group – omogućava tvrtkama digitalnu transformaciju putem povjerljivog hibridnog clouda i analitike podataka; Dell EMC Services – savjetnik za korisnike i partnere, pruža strateško vođenje i tehnološku ekspertizu, kako bi se efikasno i brzo postigli poslovni rezultati.



Strateški orijentirano poslovanje: VMWare – globalni lider na polju cloud infrastrukture i poslovne mobilnosti; SecureWorks – vodeća kompanija u segmentu zaštite informacija; Pivotal – pokreće softverske inovacije za mnogobrojne svjetske brendove.



Kompanije u potpunom vlasništvu: Virtustream – pruža softverske i usluge clouda, a različite tvrtke širom svijeta povjerile su ovoj kompaniji transformaciju prema cloud sustavu; RSA – glavni pružatelj sigurnosnih rješenja; Boomi – bavi se integracijama zasnovanima na cloudu, aplikativnim programskim sučeljem i upravljanjem podacima.



Kompanija ima 25 proizvodnih lokacija, s više od 40 centara za distribuciju i konfiguraciju i 910 centara za distribuciju dijelova; više od 40.000 prodavača širom svijeta; više od 30.000 zaposlenih u korisničkim servisima; te preko 1.800 servisnih centara, uz 10 postrojenja za popravke.