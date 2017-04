Dellov 4K OLED monitor konačno u prodaji

Dell je još početkom prošle godine na CES 2016 sajmu predstavio svoj prvi 4K OLED monitor – UltraSharp 4K OLED UP3017Q. Iako je prvotna zamisao bila da prodaja krene tijekom ožujka 2016. godine, zbog problema u proizvodnji ista je krenula tek godinu kasnije, u travnju 2017.



No srećom po buduće kupce Dell je najavljenu cijenu od 4.999 USD smanjio na prihvatljivijih 3.499 USD. Za taj iznos dobivate 30-inčni monitor s OLED zaslonom 4K rezolucije (3.840 x 2.160 točaka) i gustoćom od 147 PPI-a.



Vidljivi kutovi kod ovog modela iznose 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno), osvjetljenje je 300 cd/m2, kontrast 1.000,000:1, a brzina osvježavanja panela 60 Hz. Brzina odziva je 0,1 ms. Monitor ima 100-postonu podršku za Adobe RGB, sRGB i Rec 709 te podršku za DCI-P3 (97,5%) i Rec 2020 (85,8%) te je u mogućnosti prikazati do 1,07 milijardi boja.



Kako bi spriječio oštećenja zaslona prilikom dugog prikaza statičkih slika Dell je monitor opremio i pixel-shifting tehnologijom koja se brine da ne dođe do burn-in efekta. Monitor podržava zakretanja za 90 stupnjeva te podešavanje visine (100 milimetara) i nagiba od -5 do 21 stupanj. Od portova na raspolaganju su po jedan mini DisplayPort (1.2), HDMI (2.0) i USB-C port.



Detaljnije specifikacije dostupne su na služeni internetskim stranicama proizvođača.