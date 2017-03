DigiGirlz za hrvatske učenice se održava u travnju

Edukativni program DigiGirlz kojeg Microsoft diljem svijeta provodi s ciljem razbijanja mita da je karijera u IT-u namijenjena isključivo muškarcima te smanjivanja nesrazmjera među spolovima u IT industriji, u Hrvatskoj će se održati 11. travnja, a sudjelovat će oko 80 učenica srednjih škola iz Nove Gradiške, Novske, Ogulina i Karlovca. Uz to, u okviru programa DigiGirlz, Microsoft provodi i kampanju na društvenim mrežama, u kojoj između ostalog zaposlenice tvrtke Microsoft potiču mlade žene da stječu vještine i znanja potrebna u IT sektoru te postanu uspješne tehnološke inovatorice.



Tijekom jednodnevnog događanja DigiGirlz učenice će se, kroz radionice i predavanja, imati priliku upoznati s modernom tehnologijom, računalnim alatima i rješenjima, osnovama programiranja kao i s prednostima karijere u tehnološkim zanimanjima. Vedrana Miholić, direktorica prodaje u CROZ-u, održat će predavanje o važnosti maštanja i ubrzanom razvoju tehnologije. Od uspješnih menadžerica iz Microsofta djevojke će imati priliku saznati o njihovom karijernom putu, na koje su prepreke nailazile i kako su ih rješavale te dobiti korisne savjete za buduća zanimanja. Bit će održan i okrugli stol na temu motiviranja učenica za IT te stjecanja potrebnih vještina na kojem će govoriti sudionici iz digitalne agencije, korporativnog svijeta te udruga. Između ostalog, pokušat će se odgovoriti na pitanje zašto učenice gube interes za IT, odnosno STEM zanimanja, oko 15. godine života te pojasniti zašto IT nije isključivo muško zanimanje. U drugom dijelu dana sudionice događanja imat će priliku za praktičan rad u nekoliko modernih softvera, a kao iznenađenje priprema se demonstracija nekih Microsoft tehnologija.



Inače, nedavno istraživanje tvrtke Microsoft, provedeno na uzorku od 11.500 djevojaka i mladih žena u dobi između 11 i 30 godina u dvanaest europskih zemalja, pokazalo je da se većina mladih djevojaka interesira za STEM predmete u dobi od 11 godina, no da njihov interes naglo pada u dobi od 15 godina. Važna je i činjenica da je tijekom proteklog desetljeća zapošljavanje u Europi, u tehnološkom sektoru, raslo tri puta brže u odnosu na ukupno zapošljavanje, pa njegovanje interesa djevojaka prema STEM zanimanjima i njihovo poticanje da nastave karijeru u tehnološkim područjima ne samo da može stvoriti veću sigurnost radnih mjesta za sljedeću generaciju, već također može potaknuti rast europskog gospodarstva.



“Tvrtka Microsoft posvećena je pružanju moderne tehnologije učenicima i nastavnicima, ali i osnaživanju djevojaka kako bi svoju kreativnost usmjerile u razvoj inovacija i općenito karijeru u IT sektoru. Zato je projekt DigiGirlz izuzetno važan i zadovoljstvo mi je da je iz godinu u godinu sve popularniji među hrvatskim učenicama. Kada sam ja započinjala svoju karijeru, bilo je samo pet žena u tvrtki od 150 zaposlenih. Danas je taj omjer značajno bolji i samim tim je lakše biti žena u ICT biznisu.“, rekla je Lejla Krivdić-Zukić, direktorica Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina te naglasila: “U Microsoftu Hrvatska 42% zaposlenika čine žene, a Microsoft globalno zapošljava više od 55.000 žena. Zato je važno da djevojke shvaćaju da, kada na prvo mjesto stavimo profesionalizam, kvalitete i vrijednosti te kada ispunimo očekivanja i učinimo još malo više, prestaje biti važno kojeg smo spola. IT nije sektor koji je namijenjen samo muškarcima i zato ćemo kroz primjere uspješnih žena u IT-u pokazati mogućnosti koje im se otvaraju ako se odluče za ovakvu karijeru“.