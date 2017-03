Digital Takeover - konferencija o digitalnim medijima i oglašavanju

U Branimir centru u Zagrebu održana je Digital Takeover konferencija u organizaciji 24sata. Govorilo se o digitalnoj transformaciji i važnosti ulaganja u digitalno oglašavanje na regionalnom tržištu. Prvi govornik bio je generalni direktor Ubera za Centralnu i Istočnu Europu Rob Khazzam koji se fokusirao na pozitivna iskustva koja donosi digitalna transformacija, osobito u području urbane mobilnosti s primjerima iz prakse država koje su predvodnice u implementaciji moderne regulative. U svom predavanju je istaknuo kako digitalizacija predstavlja korištenje tehnologije da bi si olakšali život. Rekao je da zahvaljujući Uberu u Hrvatskoj već 1.500 ljudi ima posao, a cilj im je povećati tu brojku na 10.000 u idućih nekoliko godina.

Iz krize se može izaći kao pobjednik - tvrdio je u svom predavanju Nikša Gopčević, direktor digitalnih servisa Styrije. Istaknuo je da su krizu u industriji prepoznali kao priliku za novi fokus i digitalnu transformaciju 'stare industrije' te najavio novi projekt inovacija u području personalizacije sadržaja i automatskog uređivanja naslovnica koji bi trebao biti realiziran do kraja godine.

"Sve počinje dobrom idejom. Ipak, treba znati prepoznati pravi trenutak u kojem poslati pravu poruku, namijenjenu pravim korisnicima", rekao je na početku svog predavanja Googleov stručnjak Damian Huba. U svom se predavanju osvrnuo na prepoznavanje pravog trenutka, vremena i pravog korisnika upozoravajući da se korisnike nipošto ne smije opteretiti oglasima jer to ima negativan učinak. Također, bitno je ulagati u kreativnost poruka jer upravo se kreativnost ostvaruje detaljnim uvidom u statistiku, na temelju koje se onda donose odluke o stvaranju određenih poruka. Oglašivač mora poznavati pravu skupinu korisnika kojima želi prenijeti poruku, zatim odrediti pravo vrijeme slanja i najvažnije od svega, mora odrediti koja je i kakva je namijenjena poruka.

O influencerima kao novim idolima za mlade i influencers marketingu govorio je Matej Lončarić, voditelj video odjela 24sata. Lončarić je govorio o uspjesima YouTube kanala JoomBoos na kojem je okupio najbolje YouTubere iz regije, a koncept se proširio i u Austriju te je najavio i novi projekt - prvu YouTube seriju u Hrvatskoj, ali i šire.

Središnja točka programa bio je panel na temu „Creating a Culture for Digital Transformation in Your Business“ na kojem su se okupila vodeća hrvatska imena s područja digitala: Davor Bruketa iz reklamne agencije Bruketa&Žinić OM, direktor Drap agencije Davor Runje, direktorica korporativnog odjela Hrvatskog Telekoma Nina Išek Međugorac, kulturni poduzetnik i investitor Nenad Bakić, a panel je moderirao Karlo Stojčević, CEO agencije Red Point i član Uprava agencija Pixsell i Newsroom.

Raspravljajući o promjenama koje je potrebno napraviti kako bi se digitalizacija provela, Runje je kao problem istaknuo inertnost ljudi i tako nastalu kulturu koju je teško mijenjati. O tehnološkom zaostatku kod Hrvata, Bakić je istaknuo kako se radikalno otvaramo i da ćemo brzo smanjiti taj zaostatak prema ostatku Europe ili svijeta, dok Davor Runje smatra da ne kasnimo toliko i da se ono što se danas pojavi u svijetu, već sutra javlja i kod nas. Išek smatra da postoji gap između generacija. Stariji dio populacije treba pomoć, sustava ili kompanija ili kako god, ali pomoć da prevlada veći strah prema tehnologijama i da im se olakša da vide što tehnologija može donijeti. Sve inicijative koje idu u tom smjeru pomoći će da se društvo što prije informacijski opismeni. Sudionici panela govorili su i o utjecaju digitalizacije kroz društvo, pa je Bakić rekao kako je danas EU naš svojevrsni prosvijećeni apsolutist koji nam je pomogao da se popravimo i da se kao društvo mijenjamo nabolje. Bruketa je istaknuo kako je njegov trenutak transformacije bio u kampanji Ive Josipovića kad je otkrio da se potpuno neformalnim kanalima može utjecati na društvo. Tako je i istaknuo uspjeh STEM kampanje Nenada Bakića kojom je STEM obrazovanje postalo tema u društvu.

Predavanje o tome kako je Viber postao jedan od najvažnijih igrača digitalne (r)evolucije, nakon panela održao je Direktor marketinških aktivacija za Europu Evgeniy Roshchupkin, ukazavši na trend evolucije razgovora iz teksta u ekspresivnu komunikaciju.

Službeni dio programa završio je predavanjem prof.dr. Klemensa Skibickija na temu fenomena "mentalne transformacije" u kojem je istaknuo kako je potrebno zaboraviti sve što smo naučili tijekom doba masovne komunikacije kako bismo razumjeli koje to strukturalne promjene uzrokuje digitalizacija, zašto se događa i kojim će se smjerom razvijati. Internet stvari tek počinje, kazao je, mobilne i društvene mreže već su napredovale, a tvrtke još nisu shvatile puni opseg tih promjena. Profesionalci se moraju prilagoditi digitalnom svijetu u kojem uobičajena hijerarhija više ne vrijedi.