Digitalna transformacija u središtu pozornosti WinDaysa17

Na središnjoj svečanosti govorili su predstavnici iz samog vrha Microsofta; Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsofta za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, i Don Grantham, direktor Microsofta za centralnu i istočnu Europu, regiju koja unutar Microsofta obuhvaća čak 33 zemlje.



Njihova izlaganja temeljila su se na primjerima digitalne transformacije s lokalnih i drugih europskih tržišta. Istaknuli su da je tehnologija ključni pokretač gospodarskog razvoja država pa je Zukić-Krivdić rekla da Hrvatska na tom području stoji vrlo dobro što je prepoznao i sam Microsoft: „Općenito gledajući moram reći kako je Hrvatska unutar Microsofta, prepoznata po inovacijama, globalno referentnim projektima, izvozu najbolje poslovno tehnološke prakse, ali i po sjajnim stručnjacima koji su po svojim vještinama prepoznati izvan granica Hrvatske“. Dodala je: “A da i mi u Hrvatskoj živimo digitalnu stvarnost dokazuje i činjenica da je IT industrija u Hrvatskoj u stalnom širenju, te da bilježi neprestani rast iz godine u godinu, kao i dvoznamenkasti rast izvoza. Mi surađujemo sa više od 1.100 partnerskih tvrtki na raznim projektima. Imamo niz uspješnih poslovnih priča. U proteklom periodu smo na našoj globalnoj stranici objavili više od 20 takvih, sve sa ciljem da i korisnici izvan Hrvatske dobiju uvid u rad hrvatskih partnera".



Don Grantham složio se sa Zukić-Krivdić kako se obrazovni sustav mora prilagoditi tehnološkim promjenama u društvu, ali i na primjerima predstavio kompanije koje su se snašle u toj digitalnoj tranziciji. Posebno se fokusirao na kompaniju Rolls Royce, inače Microsoftova klijenta. „Godinama je Rolls Royce proizvodio jedne od najboljih zrakoplovnih motora, a prije 20-ak godina počeli su nuditi sveobuhvatne usluge održavanja aviokompanija. Rolls Royce kompanija danas koristi prednosti koje pruža „Internet svari“ kako bi prikupila veliku količinu podataka o motorima. Nakon toga rade analizu podataka te identificiraju nove uzorke koji pomažu aviokompanijama u poboljšanju operativnih učinaka koji dovode do učinkovitijeg korištenja goriva“, rekao je Grantham te poručio kako Microsoft i u javnom sektoru ima veliki broj korisnika. Opisao je kako to izgleda na primjeru grada Varšave.



„Taj projekt u glavnom poljskom gradu naziva se OpenWarsaw, a koristi Azure kako bi uključio građane u održivi razvoj grada. OpenWarsaw koristi načelo crowdsourcinga kako bi se građane pitalo jednostavna pitanja o postrojenjima u gradu te posljedično implementiralo najbolje ideje. U prošle dvije godine predloženo je više od 4500 ideja, a njih 24 je implementirano.“



Istaknuo je kako digitalna transformacija utječe na budućnost i konkurentnost svake tvrtke ili javne ustanove te da je ona danas sve više prihvaćena kao nužna promjena. Tako je nedavno provedeno globalno istraživanje direktora kompanija koje je provela tvrtka PWC pokazala da je 86 % lidera smatra digitalnu transformaciju pokretačem poslovanja i top prioritetom.



Na pitanje kako će cijela digitalna transformacija utjecati na dugoročni rast Hrvatske, njezinu konkurentnost i tržište rada, odgovorio je da tu najveću ulogu igraju ljudi i istaknuo kako je za konkurentnost svake zemlje važno reformirati obrazovni sustav te ljude usmjeravati prema inženjerskim zanimanjima i STEM vještinama.



Zaključio je kako promjene nisu nikada jednostavne te da je naša kolektivna odgovornost koristiti najbolja rješenja današnjice u poslovanju i opskrbiti nove generacije pravim vještinama koje će stvoriti europsku i hrvatsku digitalnu transformaciju i bolju budućnost.



Kako WinDays konferencija tradicionalno ima i humanitarnu notu, održana je akcija na kojoj su sudionici konferencije donijeli poklone namijenjene dječjem domu Ruža Petrović iz Pule koji brine o 37 štićenika u dobi od 7 do 21 godine. „Pitali smo djecu što žele te uz pomoć sudionika uspjeli ostvariti sve njihove želje. Uz to, prikupili smo i dodatnih 15.000 kuna“, rekla je Zukić-Krivdić, a ravnateljica Doma Davorka Belošević zahvalila je svima koji su sudjelovali.



Središnja konferencija završila je prezentacijom Miles Hilton-Barbera, jednog od najpoznatijih svjetskih motivacijskih govornika koji je, između sveg ostalog, prvi slijepi pilot koji je pilotirao mikrolaganu letjelicu od Londona do Sydneya.