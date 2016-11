Konzultantska kuća A. T. Kearney je u suradnji u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca tijekom ljeta 2016. godine provela istraživanje „Digitalni indeks hrvatskog gospodarstva“ u više od 200 različitih hrvatskih poduzeća. Rukovodstvo smo upitali kako se njihovo poduzeće nosi s digitalizacijom i kakav utjecaj ista ima na poslovanje. Digitalni indeks temelji se na analizi peti parametra: strategije, poslovnog modela, procesa, ekosistema i kulture te omogućitelja (engl. enablers). Rezultati istraživanja pokazali su kako više od 70 % poduzeća digitalnu transformaciju ima na svom dnevnom redu, a približno četvrtina poduzeća ima svoju digitalnu strategiju zacrtanu ili u samostalnom dokumentu ili kao dio cjelokupne strategije. U 82% poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju, digitalizacija je trenutno dio odgovornosti uprave. Za očekivati je da će u sljedeće tri godine ta brojka rasti na 85%.

Marko Derča, potpredsjednik u A.T. Kearney objašnjava ''Hrvatski direktori imaju pozitivan pogled na digitalizaciju i smatraju kako će digitalizacija promijeniti temeljno poslovanje poduzeća. Otprilike 60% poduzeća očekuje do 10% godišnji rast prihoda, a kada su u pitanju prihodi od digitalnih proizvoda i usluga tu rast do 10% očekuje otprilike 30% poduzeća što je pak još uvijek nedovoljno ambiciozno s obzirom na potencijal (npr. širenje portfelja proizvoda i usluga, nova tržišta, povezivanja). Izravne i velike prilike skrivaju se u unutarnjim procesima te u ostvarivanju suradnje s partnerima. U tim prilikama potrebno je iskoristiti digitalnu transformaciju za izgradnju unutarnjih kompetencija, znanja i podizanja razine agilnosti za proboj na prihodovnoj strani. Samo 4 % rukovoditelja u hrvatskim poduzećima očekuje kako će njihovi ukupni prihodi pasti do 10 %.'' i dodaje ''Digitalizacija već kuca na vrata i stupanj spremnosti za nju može učiniti veliku razliku u tome hoće li poduzeće postati žrtva digitalizacije ili će pak uhvatiti njen vjetar u leđa. Na kojem kraju kontinuuma će se poduzeće naći ovisi o digitalnoj strategiji, brzini i sposobnosti prilagodbe.''

ISKORISTITE SURADNJU KAO POLUGU DIGITALIZACIJE

Poduzeća bi u digitalizaciji trebala vidjeti izazov koji sa sobom donosi brojne nove poslovne prilike, nove oblike inoviranja i međusobnu suradnju. Marko Derča pojašnjava: ''Dok se u inozemstvu partnerski povezuje više od 70% poduzeća, u Hrvatskoj taj udio iznosi približno 40%. Upravo suradnja predstavlja jedan od najmoćnijih alata kako se primiti digitalizacije na najbolji mogući način. Poduzeće ne treba znati sve samo. Može se jednostavno povezati s nekim tko to znanje ima. Zahvaljujući digitalizaciji to je vrlo jednostavno. Možda nije neobično da su među najspremnijim poduzećima u Hrvatskoj ona koje dolaze iz sektora informacijskih tehnologija te telekomunikacija i medija. Kod mladih poduzeća, kao što su start-upi, potrebno je prepoznati kako njihova inovativnost, mala veličina i entuzijazam mogu pomoći većem poduzeću. Ujedno je potrebno razmisliti o tome kako to isto poduzeće može njima pomoći. To stvara obostrano pobjedničko okružje.''

NE BOJTE SE INOVACIJA

Inovativnost, transformacija i digitalizacija dolaze ruku pod ruku. Digitalizacija uzrokuje brze promjene na tržištima i omogućava da netradicionalni igrači na tržištu jako brzo preskoče tradicionalne. Zbog toga, poduzeće mora brzo reagirati. ''Kod 40 % poduzeća iz istraživanja više od desetine proračuna namijenjeno je digitalnim inicijativama, no stvarni učinci nisu još uvijek vidljivi. Područja kao što su napredna analitika, internet stvari (engl. Internet of Things) i umjetna inteligencija mogu imati veliki transformacijski potencijal u hrvatskim poduzećima. Automatizacija proizvodnje robotima ili pak prijevoz proizvoda bez vozača koji se temelji na internetu stvari i umjetnoj inteligenciji samo su neki od načina kako poboljšati svoj vrijednosni lanac.'' objašnjava Marko Derča.

NE ZABORAVITE NA DIGITALNE TALENTE

Kako bi poduzeća mogla odgovarajuće konkurirati, potrebno je ulagati i u aktivnosti regrutiranja te razvijanja talenata. U hrvatskim poduzećima uključivanje zaposlenika u digitalne inicijative je još uvijek na niskoj razini. Petina poduzeća nije svjesna koliko je njihovih zaposlenika uključeno u digitalne inicijative, jer su iste neuređene, nepovezane i nemaju jasan cilj. S druge strane za više od 40% hrvatskih poduzeća su digitalna znanja i vještine važno mjerilo prilikom donošenja odluka o zapošljavanju ili napredovanju postojećih zaposlenika. Marko Derča dodaje: ''Na primjer jedna od novih osobina koje poduzeća traže od novih kadrova je tzv. „likeability“ (dopadljivost) koja je važan čimbenik za brzo uključivanje u različite timove, nove kulture, načine rada, brzo mijenjanje okruženja što su sve odlike rada na digitalizacijskim inicijativama''

VAŠE DIGITALNO PUTOVANJE ZAPOČINJE SADA

Digitalno putovanje poduzeća mora započeti ovdje i sada s razumijevanjem da je djelovanje nužno. Zahtjevi stranaka se brzo mijenjaju. Najprije bi se ta poduzeća trebala upitati gdje se vide u budućnosti i kakve poslovne modele mogu pri tome primijeniti za ostvarivanje iste vizije. Drugi potrebni korak je definiranje vrijednosti koju digitalizacija donosi za poduzeća i za njihove kupce, partnere te također to isto kvantificirati u poslovnim ciljevima. Pri tom treba gledati u budućnost te predviđati kakav će utjecaj imati pripadajući tehnološki trendovi na njihovu i srodne industrije, iz kojih obično dolazi veliki dio inovacija. Treće, odrediti daljini put, dakle kako po potrebi promijeniti djelatnost, kako uključiti partnere te kako i na koji način razviti nove proizvode i usluge. Radi se o definiciji onih digitalnih sposobnosti koje su ključne za konkurentnost poduzeća. Posljednji korak je pak pratiti napredak, stalno se prilagođavati promjenama te uživati u koristima.

''Digitalizacija je prvenstveno transformacija poduzeća, kulture i okoline u kojoj djeluju. Ne podcjenjujte promjene koje dolaze. Budućnost nije nesigurna. Ona je jako jasna u vezi s tim kakve promjene donosi.'' dodaje Marko Derča.