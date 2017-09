Dijelovi za iPhone 8 i iPhone 8 Plus koštaju ispod 300 USD

IHS Markit redovito svake godine nakon što Apple predstavi nove modele iPhonea objavi podatke vezano uz cijenu komponenti od kojih su načinjeni. Iz najnovijih podataka je vidljivo kao su ovogodišnji iPhone 8 i iPhone 8 Plus malčice skuplji od prošlogodišnjih što je rezultat novih tehnologija (bežično punjenje) i većoj količini podatkovne memorije.

iPhone 8

Prema IHS-ovim analitičarima Apple prilikom proizvodnje jednog iPhonea 8 mora na ime dijelova mora izdvojiti 247,51 USD, dok na ime dijelova za iPhone 8 Plus mora izdvojiti dodatnih 40,57 USD, odnosno 288,08 USD. No, kako se dijelovi neće sami sastaviti u prepoznatljivu cjelinu Apple mora izdvojiti dodatnih 7,36 USD na ime sastavljanja uređaja.

Kada se svi troškovi zbroje proizvodnja jednog iPhonea 8 Plus Apple stoji ukupno 295,44 USD. Barem su tako ustvrdili IHS-ovi analitičari. Isti izvor navodi kako je proizvodna cijena iPhonea 8 Plus u odnosu na iPhone 7 Plus povećana za 17,78 USD.

iPhone 8 Plus

Kao i uvijek najskuplji dio novih iPhonea je njihov zaslon koji u slučaju Plus modela stoji 52,50 USD, dok je kućište zbog kombinacije aluminija i Gorilla Glass stakla drugo po skupoći te stoji 50,95 USD. Novi čip, kamere i podatkovna memorija ubrajaju se među jeftinije komponente – A11 Bionic čip stoji 27,50 USD, NAND memorija 31,20 USD, a kamere 32,50 USD.