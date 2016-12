Dishnonored 2 - Opet obeščašćeni

Prvi Dishonored veoma je ugodno iznenadio igraću zajednicu, pa nije neobično da je Bethesda odlučila da bi bilo dobro izdati i nastavak. On nam je došao u obliku Dishonoreda 2, a razvojni tim Arkane Studios potrudio se nadograditi već solidnu premisu.



Radnja se odvija petnaest godina nakon završetka prve igre, a kao i u prethodniku priča za naše junake započinje izdajom. Nakon što odaberete hoćete li igrati s nijemim protagonistom originalnog Dishonoreda koji sada umije pričati, Corvom, ili njegovom kćerkom Emily koja je preuzela majčinu ulogu carice zaputit ćete se u avanturu u kojoj u potpunosti možete prilagoditi stil igranja svojim željama.



Dishonored 2 je igra kojom ljubitelji originala mogu biti jako zadovoljni i koja će zaintrigirati one koji prvi put ulaze u taj mračni steampunk svijet. Jedini nedostatak jesu povremeni problemi s performansama koje je Arkane do sada uglavnom riješio. Dodajte tome i nedavno ubačen New Game Plus mod koji spaja skillove oba lika i zabava je garantirana. Ako prije konačne presude želite pročitati cijeli opis, to sada možete i na Games Masteru, a na Bug TV-u ćete pronaći donekle tihi prelazak kroz prvu misiju da vidite kako Dishonored 2 izgleda.