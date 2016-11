Dizajniran novi put fotosinteze

Energetika života u biti je jednostavna: sva energija kojom živa bića raspolažu potječe na ovaj ili onaj način od Sunca koje pretače svoju energiju fotosintetskim procesima u energijom bogate spojeve. Rad biljaka je epohalan, jer one svake godine vežu 350 milijardi tona ugljikova dioksida. No kad kažem “biljke” nisam se baš najbolje izrazio. Ne veže ugljikov dioksid samo krumpir, pšenica, bukva i hrast, nego i mnogi drugi kako viši tako i niži organizmi. Dok tragovi kopnenih biljaka u stijenama nisu stariji od 400 milijuna godina, prvi fotosintetski organizmi stari su skoro četiri milijarde godina. Riječ je o modrozelenim algama ili modrozelenim bakterijama (cijanobakterijama) - jer biolozi nisu načisto kamo da svrstaju te modrozelene mikrobe, u alge ili u bakterije.



U milijardama godina dugom hodu života priroda je napravila sve da što bolje iskoristi energiju Sunca, pronašavši šest putova za vezivanje ugljikova dioksida (premda većina, čak 90 % organizama koristi Calvinov ciklus). Pomislili bismo da od toga ništa bolje ne može biti, jer priroda – kažu – uvijek čini najbolje (a posebice ako se trudila zadnje tri milijarde godina). No čovjek ipak može bolje, barem sudeći po rezultatima istraživanja što su ih nedavno, 18. studenoga objavila petorica njemačkih i švicarskih znanstvenika u uglednom znanstvenom časopisu Science. Znanstvenici iz Marburga i Züricha predvođeni Tobiasom J. Erbom napisali su znanstveni rad kratkog naslova A synthetic pathway for the fixation of carbon dioxide in vitro. Riječ je dakle o “umjetnom putu za vezivanje ugljikova dioksida in vitro”. Što to znači, što su zapravo napravili?



Istražujući prirodni put biokemijskog vezivanja (fiksacije) ugljikova dioksida utvrdili su kako je najsporiji korak u fotosintezi, usko grlo procesa, reakcija vezivanja dvije molekule CO 2 u obliku hidrogenkarbonata, HCO 3 -, u ciklusu 3HP-4HB. Jednostavno rečeno, proces forosinteze ne može teči brže od brzine vezivanja te dvije molekule. Proces usporavaju dvije reakcije, koje opet kataliziraju dva enzima, dvije karboksilaze. No umjesto da pokušaju (valjda) dizajnirati bolje enzime za te dvije ključne reakcije, professor Erb i njegova ekipa odvažili su se za radikalno rješenje. Umjesto starim, no popravljenim putom 3HP-4HB, krenuli su novim, jednostavnijim i bržim. Novi su, “sintetski” ciklus – nazvan tako jer ne postoji ni u jednom organizmu - nazvali CETCH, što je opet kratica za tri najvažnija stupnja kemijske preobrazbe u njemu (crotonyl-CoA/ethylmalonyl-CoA/hydroxybutyryl-CoA). Dakle, bitno je u ciklusu CETCH sudjelovanje koenzima A (CoA) i, razumije se, enzima koji kataliziraju reakcije sa supstratima vezanima za taj koenzim.



Da bi sastavili novi ciklus trebali su se poslužiti četverima enzimima koji već postoje u prirodnom ciklusu 3HP-4HB no i dodati 12 novih. Samo su jedan enzim uzeli iz viših biljaka, dok su deset preuzeli iz mikroba (bakterija i arhea), a jedan (čak!) iz čovjeka. To “himerično biće” (čovjek-biljka-bakterija) pokazalo se izuzetno efikasnim, vezujući ugljikov dioksid dva do tri puta brže od prirodnog, Calvinovog ciklusa.



No da sve ne bi bilo sjajno kako se u prvi čas čini priječi riječ “in vitro”. To znači da su znanstvenici radili pokuse s kemikalijama (u epruveti), a ne sa živim stanicama (in vivo). Sve te enzime tek treba ugraditi, metodama genskog inženjerstva, u nešto živo. To još nije najteže, jer i njihovo djelovanje treba nekako uskladiti. No i bez toga enzimski bi se sustav CETCH mogao kombinirati s fotonaponskim pločama i “umjetnim listom”, o kojem sam već pisao u ovoj rubrici. Dobrom bi se kombinacijom enzima mogli, sa stanicom ili bez nje, dobivati proizvodi koje ne daju ni biljke ni bakterije. Kako god da se uzme, sirovine (CO 2 ) ima na pretek, a ni izvora energije (Sunčeve svjetlosti) ne manjka.

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).