Dječja mašta i STEM - izložba u Zagrebu

U T-Centru Cvjetni od sutra pa sve do subote, 18. ožujka demonstratori će predstaviti najbolje učeničke radove zajedničkog projekta Hrvatskog Telekoma i Croatian Makersa prema sljedećem rasporedu: radnim danom od 13 do 17 sati, a u subotu od 9 do 13 sati.

Učeničke projekte možete vidjeti na edukacijskom web portalu Instituta za razvoj i inovativnost mladih, a uz osnovne informacije objašnjeno je i kako su nastali.





Ima tu svega, od uređaja koji zalijeva cvijeće, cvijeću pušta klasičnu glazbu kako bi se brže razvijalo i obavještava vlasnika e-mailom ili SMS porukom o svemu što je učinjeno, pa do budilica i protuprovalnih alarama. Ova digitalna kreacija je, uz ostale, rezultat rada učenika i učitelja hrvatskih osnovnih škola koje su sudjelovale u projektu „Internet of things i Logo u hrvatskim školama“.

Svi zainteresirani moći će uživo vidjeti i radove mališana koji su svoj prvi doticaj s programiranjem usmjerili na izradu jedinstvenih i vrlo kreativnih slika koristeći Logo naredbe.

Projekt „Internet of things i Logo u hrvatskim školama“ provodi Institut za razvoj i inovativnost mladih - Croatian Makers, a sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz natječaj „Zajedno smo jači“ Hrvatskog Telekoma. Zahvaljujući donaciji od 350.000 kuna u projekt je uključeno 60 škola diljem Hrvatske, čime je više od 450 učenika dobilo jedinstvenu priliku učiti o naprednoj tehnologiji i načinima kako upravljati stvarima iz naše okoline preko Interneta.