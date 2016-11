Do 2020. godine Ultra HD televizori činit će 60 posto prodanih televizora

Prema svježem izvještaju tvrtke Futuresource Consulting, tržište TV uređaja će do kraja ove godine zabilježiti pad isporuka od 2%. Ukupno bi trebalo biti isporučeno oko 225 milijuna televizora, a samo tržište bi trebalo doseći vrijednost od 81,3 milijardi eura.



Isporuke 4K UHD televizora manje su od očekivan, no unatoč tome samo tržište nastavlja rasti, posebice u SAD-u pa će do kraja ove godine takva vrsta televizora čini 25% cjelokupnih isporuka televizora. U Futuresource Consultingu predviđaju da će 4K UHD televizori do 2020. godine činiti 60% svih isporučenih televizora.



Pametni televizori će do kraja ove godine činiti 59% svih isporučenih televizora, a do 2020. godine tri od četiri televizora na tržištu bit će oni pametni.



Do kraja godine trebalo bi biti isporučeno oko milijun OLED televizora, što znači da će takvi televizori činiti samo 0,5% tržišta, odnosno 3% ukoliko se gleda na njihovu vrijednost s obzirom da se većina OLED televizora pozicionira u premium segment tržišta. Na američkom tržištu OLED televizora dominiraju Samsung i Vizio, dok u Europi dominiraju Samsung i LG.