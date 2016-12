Do kraja godine bit će isporučeno 2,91 milijuna VR uređaja

Prema istraživanju tvrtke TrendForce, globalne isporuke uređaja za virtualnu stvarnost (što uključuje i mobilne uređaje za virtualnu stvarnost) tijekom 2016. godine doseći će brojku od 2,91 milijuna isporučenih primjeraka.

Iduće godine isporuke bi trebale rasti za oko 75% te doseći 5,1 milijuna isporučenih uređaja za virtualnu stvarnost. Vodeća tri proizvođača bit će redom Sony, Oculus i HTC.

Sony će kao vodeći proizvođač do kraja 2016. godine isporučiti ukupno 1,5 milijuna svojih PlayStation VR uređaja, a iduće godine isporuke će se povećati na 2,5 milijuna primjeraka. Oculus će do kraja 2016. godine isporučiti ukupno 650 tisuća uređaja, a tijekom iduće godine 1,2 milijuna uređaja. HTC će do kraja ove godine isporučiti ukupno 400 tisuća, a tijekom iduće godine 600 tisuća uređaja za virtualnu stvarnost.

Prihodi u industriji uređaja za virtualnu stvarnost trebali bi doseći vrijednost od 1,9 milijardi američkih dolara. U TrendForceu predviđaju da bi se taj iznos do 2020. godine trebao popeti na 22,4 milijarde američkih dolara.