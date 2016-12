Dogodine stiže Yoga Book s Chrome OS-om

Početkom rujna na ovogodišnjem IFA 2016 sajmu Lenovo je predstavio u to vrijeme novi tablet –Yoga Book. Podsjetimo radi se o 2-u-1 tabletu kojeg je moguće nabaviti u inačicama s Windows i Android platformama.



No, prema informacijama koje stižu od samog proizvođača, tijekom iduće godine možemo očekivati i treću inačicu koja će biti pogonjena od strane Googleovog Chrome OS-a. Za sada nema mjesta sumnji u izvor, budući da je informacija stigla od strane Jeffa Mereditha koji je u Lenovou zadužen za Android and Chrome Computing Business grupu.



Jedan od razloga zašto Lenovo želi i treću inačicu Yoga Booka je taj što ovakvi uređaji s Chrome OS-om imaju dobru zastupljenost u edukativnom sektoru, tj. u američkim školama. Meredith je još dodao kako će Real Pen biti podržan i na Chrome OS-u te da će imati sve funkcionalnosti koje ima i na Androidu.

Prvi Yoga Book uređaji s Chrome OS-om bi prema Meredithu trebali stići sredinom 2017. godine.