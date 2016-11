Dogodine stižu MacBookovi s 32 GB RAM-a

Apple je prošli tjedan predstavio nove modele MacBook Pro prijenosnih računala. S njima je pored novog dizajna i novijih tehnologija stigla i veća cijena u odnosu na ranije modele.



No, ako takvo stanje će se zadržati samo do druge polovine 2017. godine kada će Apple na tržište izbaciti nove modele koji će ponovno biti cjenovno prihvatljiviji. Takvog je barem mišljenja poznati analitičar tvrtke KGI Securities – Ming-Chi Kuo.



Kuo još navodi kako nas iduće godine očekuju i MacBook Pro prijenosnici s većom količinom radne memorije – do 32 GB. Ovo potonje će biti moguće jer bi Apple trebao nove MacBookove temeljiti na Intelovim procesorima iz Canonlake serije koja uz LPDDR4 memoriju troši između 15 i 25% manje energije nego sadašnji procesori.



Uštedu baterije koju ostvari procesor, moći će se "proslijediti" na ime veće količine radne memorije, što trenutno nije moguće ako se želi (a želi se) zadržati dvoznamenkasti broj sati autonomije baterije. No, nije sve tako ružičasto u progonozama, naime, Kuo navodi da ako kojim slučajem Intel zakasni s Canonlake serijom da će Apple morati posegnuti za Coffee Lake serijom procesora te da je tada ponovno izgledan limit od 16 GB RAM-a.



Naravno ovo su tek rane prognoze, no s obzirom da iste dolaze od Ming-Chi Kuoa, velike su šanse da Kuo barata s točnim informacijama.