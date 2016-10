Dolazi nam Google Cloud

Svi Googleovi proizvodi koji se nalaze u računalnom oblaku sada su dobili zajednički nazivnik - Google Cloud.

Google Cloud, koji se u početku trebao zvati Google Enterprise, obuhvatit će usluge poput Chromebooks, Google for Work, Cloud Platform itd. Također, uključivati i mobilne usluge namijenjene poslovnim ljudima.

Velik dio Google Clouda zauzet će servis Apps for Work koje će promijeniti ime u G Suits, a obuhvaćat će Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts i sl., te Google Maps for Work i Google Search for Work.

Uz novo ime, iz Googlea su najavili i puno novih usluga, npr. Quick Access u Google Driveu će putem vaših sastanaka i interakcije s kolegama pomoći vam da pronađete potrebne dokumente, a Slides će pomoću nove značajke sam predlagati layout na temelju vaših fotografija.