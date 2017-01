Domena .me potiče izvoz Crne Gore

Luksuzni crnogorski resort Sveti Stefan

Crna Gora se referendumom 2006. godine odcijepila od Srbije, izašla iz tadašnje slijednice Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) i postala neovisna država. Proces osamostaljenja slijedilo je i pridobivanje vlastite vršne internetske domene. Do tada su Crnogorci koristili domenu .cg.yu, pa su krenuli u potragu za novom kraticom koja bi ih predstavljala na Internetu.

Kako su očite dvoslovne kombinacije MO, MN, MT, MG i MR, kao i lokalizirana verzija CG, već bile zauzete, organizacije ISO i ICANN odlučile su novoj balkanskoj državi dodijeliti jedinu preostalu logičnu kombinaciju – ME. Sretni je slučaj htio da "me" na engleskom jeziku, "službenom jeziku Interneta" znači "me ili mene", pa je ova pamtljiva domena brzo pridobila mnogo poklonika.

Crnogorsko tijelo zaduženo za upravljanje vršnom domenom, doMEn, čiji je jedan od suvlasnika i registrar GoDaddy, počelo je prodavati domene s ovim nastavkom. Do prošle godine, u manje od deset godina, registrirali su više od milijun stranica, što je za državu od tek nešto više od 600 tisuća stanovnika, fantastičan uspjeh.





TechCrunch sada doznaje da je godišnji prihod registra .me domena 2015. godine iznosio 6,5 milijuna eura, od čega je 99% ostvareno kao izvoz. Većinu domena zakupili su entiteti iz SAD-a (35%) i Kine (31%). Ukupno, prodaja vršne domene Crnoj Gori ostvaruje oko 2% ukupnog godišnjeg izvoza.