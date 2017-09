e-Dumper je najveće, ujedno i najteže električno vozilo na svijetu

Na sam spomen električnih vozila većina se automatski sjeti Teslinih automobila. No, takvih vozila ima još, a poneki su veći i snažniji od Teslinog.

Jedan takav je e-Dumper, Komatsuov kamion za prijevoz tereta iz kamenoloma, a koji je dodatno modificiran od strane tvrtki Kuhn Schweiz i Lithium Storage. Zahvaljujući modifikacijama e-Dumper teži oko 50 tona (točnije 45 tona) od čega 4,5 tone otpada na baterije (nickel-manganese-cobalt).

e-Dumper kao što mu ime sugerira ne troši fosilna goriva već radi na električnu energiju koju dobiva iz svojih 1.440 baterija ukupnog kapaciteta 700 kWh (prvi modeli su imali baterije od 600 kWh). Osim što je ekološki prihvatljiviji od kamiona na fosilna goriva, e-Dumper ima još jedan plus – sam proizvodi struju kako bi dopunio svoje baterije.

Naime, prilikom rada prevozi oko 71 tonu tereta i tijekom jednog prijevoza proizvede 40 kWh električne energije zahvaljujući tehnologiji regenerativnog kočenja. Kako je na povratku prazan, a time i osjetno lakši, za povratak mu je potrebno samo 30 kWh električne energije čime višak od 10 kWh ostaje neiskorišten, odnosno sprema se u baterije te se ponovno koristi za daljnji rad e-Dumpera.

Za sada je e-Dumper samo eksperimentalno vozilo kojeg švicarska Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) u suradnji s e-Dumper timom još uvijek razvija. Marcel Held (Empain stručnjak za baterije) smatra kako se prije komercijalne uporabe mora odgovoriti na pitanje što će se dogoditi ako dođe do fizičkog (mehaničkog) oštećenja baterija koje i nije nemoguće budući da se e-Dumper koristi u kamenolomu.

Kako se pojedine baterije prilikom oštećenja počnu dimiti, a pojedine se i zapale moraju iznaći način kako da prilikom oštećenja jedne ćelije zaštite sve ostale susjedne, kako ne bi došlo do lančane reakcije uslijed otvorenog plamena ili povećane temperature.

Vremena za testiranje bit će dovoljno jer je zamisao da se e-Dumper idućih deset godina koristi za prijevoz tereta iz švicarskog kamenoloma cementa do tvrtke Vigier Ciment koja se bavi proizvodnjom betona.