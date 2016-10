Dva različita Androida - jedan za Pixele, drugi za sve ostale

Google je početkom ovog tjedna (4. listopada) predstavio svoju novu seriju mobitela – Pixel. Kako znamo serija Pixel je tu kako bi zamijenila ugaslu seriju Nexus.



Usporedo s novim mobitelima (Pixel i Pixel XL) Google je predstavio i noviju inačicu Androida – 7.1, koji se i dalje vodi pod Nougatom, ali znatno naprednijim. Nova inačica je donijela i Google Assistanta, koji je Googleov odgovor na Siri.



Kako se pokazalo Google će od sada priređivati dvije različite inačice Androida, jednu za svoje Pixel mobitele, te drugu za sve ostale uređaje, drugih proizvođača. Tako npr. ako želite imati bilo koju aplikaciju koja u svom nazivu sadrži riječ "Pixel" morat ćete nabaviti i Googleov mobitel.



Jedna od njih je Pixel kamera koja će ostati ekskluziva za Pixel seriju. Nadalje isto vrijedi i za Google Assistanta, EIS (elektronsku stabilizaciju slike), beskonačnu pohranu snimljenih fotografija u cloudu pod punom kvalitetom, Pixel Launcher i dr.



No, to ne znači da je Google ostalima namijenio samo mrvice. Ostali mobiteli i tableti dobit će razne developerske funkcije, Night Light opciju za bolji prikaz u mračnijim uvjetima, pozivanje centra za obavijesti povlačenjem prsta preko senzora otiska prsta, nadogradnju sustava u pozadini, podršku za Daydream VR platformu, upravitelja podatkovnim prostorom i dr.



Detaljni popis funkcija koje će ekskluzivno biti dostupne samo na Pixel uređajima, te one za "sve ostale" možete proučiti u prilogu.