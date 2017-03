Dva termina za nove iPade Pro

Zadnjih desetak dana dosta se piše o novim iPadima Pro koje bi Apple trebao predstaviti ove godine. Međutim, izvori nikako da se dogovore oko datuma predstavljanja – dok jedni tvrde kako nove modele ne treba očekivati prije travnja, drugi pak tvrde kako će Apple nove iPade predstaviti već idući tjedan.



Srećom po buduće kupce izvori se slažu barem oko nečega – oko broja modela – tri, od čega je jedan potpuno novi. Podsjetimo, ove godine bi Apple trebao predstaviti po prvi put iPad Pro s dijagonalom zaslona od 10,5“.



Uz njega na tržište će stići i već standardni 12,9" i 9,7" modeli. Prema glasinama (MacRumors) Apple sprema i malu zamjenu modela – 10,5“ iPad Pro trebao bi tako zamijeniti trenutni 9,7“ Pro model, a novi 9,7“ iPad, sada već stari iPad Air 2.



Novi modeli bi trebali stići tijekom idućeg tjedna između 20. i 24. ožujka. Jedino što zabrinjava je to što Apple još uvijek nije poslao pozivnice za događaj na kojemu će novi iPadi biti predstavljeni što je zadnje dvije godine činio oko 11 dana prije samog događaja.



Budući da ove godine tomu nije tako, moguće je da Apple nema namjeru održati posebni događaj, već predstavljanje odraditi putem službenog dopisa za medije. Ukoliko je tomu stvarno tako to bi moglo značiti i kako Apple smatra da novosti koje novi iPadi donose i nisu toliko značajne da bi dobili vlastiti događaj.



Naravno još uvijek može biti i da zadnje informacije o ožujskom događaju nisu točne već one o travanjskom, tada Apple još uvijek ne kasni sa slanjem pozivnica. Moguć je i treći scenarij – da su glasine o kašnjenju početka isporuke 10,5“ i 12,9" iPada s kraja veljače 2017. točne, što su u Appleu odlučili koliko-toliko sanirati kasnijim predstavljanjem.