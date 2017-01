Džepni terabajti

Kingston je predstavio novi USB flash drive iz DataTraveler serije. Novi model dolazi pod nazivom Ultimate GT i sa sobom donosi ogromni podatkovni prostor od 2 TB.



Unatoč tome same dimenzije uređaja ostale su u pristojnim dimenzijama od 72 x 26,94 x 21 milimetara. Proizvođač navodi kako se na najveći model iz ponude (2 TB) može snimiti do 70 sati video materijala u 4K kvaliteti.



Iz tablice koja je dostupna na Kingstonovoj internetskoj stranici vidljivo je kako se na dvoterabajtni USB drive može prebaciti do 768 tisuća fotografija rezolucije 8 MP (do 256 tisuća u rezoluciji od 24 MP), odnosno do 531.344 audio datoteka MP3 formata.



Kingstonov DataTraveler Ultimate GT USB flash drive ima metalno kućište i USB 3.1 sučelje (Type-A), a pokriven je garancijom u trajanju od pet godina. Podržava Windows (Windows 7 (SP1) i noviji), Linux (kernel 2.6.x+) i Mac OS (10.9 i noviji) te Chrome OS.



Uz dvoterabajtni model, Kingston je pripremio i upola manji – terabajtni Ultimate GT koji će u prodaju krenuti tijekom veljače 2017. godine po za sada na poznatoj cijeni.