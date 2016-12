Elegantni igrači MasterMouse S i MasterMouse Lite S

MasterMouse S

Ranije ove godine Cooler Master je predstavio svoj modularni igraći mišMasterMouse Pro L, namijenjen igračima koji žele većeg miša. Model Pro L zbog svoje modularne konstrukcije pokriva veličine M i L, dok je sada predstavljen nešto manji dvojac miševa –MasterMouse S i MasterMouse Lite S.

MasterMouse S koristi optički senzor PixArt PMW3330 koji omogućava rad na rezolucijama od 400 do 7200 DPI, bez interpolacije i ubrzanja, pa se ovaj model odlikuje načinom praćenja inputa 1:1. Na mišu se nalazi šest tipki, od kojih se za njih pet može definirati dodatna funkcija kroz funkcijsku tipku "Storm TactiX". MasterMouse S ima ugrađeni 32-bitni ARM procesor i 512 kB memorije, pa može interno pohraniti do pet profila, bez potrebe da se za to brine računalo na koje je spojen.

Ovaj model krasi i dvozonsko prilagodljivo RGB LED osvjetljenje, kao i izdržljiva konstrukcija s UV premazom otpornim na habanje i otiske prstiju. Ugrađeni Omron prekidači garantiraju nesmetanih 20 milijuna klikova.

MasterMouse Lite Smlađi je brat ovog modela. Uz istu konstrukciju i težinu od samo 86 grama, ovaj model donosi bijelo LED osvjetljenje u dvije zone te senzor PixArt PAW3509 koji radi pri rezoluciji do 2000 DPI.

Oba će modela biti puštena u prodaju do kraja prosinca, a preporučene cijene će u Europskoj uniji biti 39,99 eura za MasterMouse S i 19,99 eura za MasterMouse Lite S.