Električna struja iz vode

Uređaj o kojem pišem je i Kolumbovo jaje, jer ne vidim baš nikakva razloga zašto se ne bi mogao napraviti u prošlom, ako ne i u pretprošlom stoljeću. Sloj ugljika na staklenoj pločici nije drugo do crna boja za tiskarske strojeve i tonere ili pak neka njezina kemijski bolje definirana inačica, ugljikove nanocjevčice, čađa dobivena iz plamena acetilena, toluena, pentanola, običnog alkohola (etanola) ili obične svijeće. Bitno je da se u sloju nanesenom na površini stakla nalaze nanočestice ugljika sa što većom površinom. Tipično: sloj debljine 0.070 mm sastoji se od čestica promjera 20 nm, specifične površine 167 kvadratnih metara po gramu. Dakle, ništa posebno. Pa ipak, ta kombinacija vode i ugljika proizvodi električnu struju.



Energija se ne može dobiti ni iz čega. Ne može se dobiti ni iz vode naprosto zato što voda nastaje sagorijevanjem vodika, pa bi dobivati energiju iz vode bilo isto kao i dobiti vatru iz pepela. No voda ima jedno drugo važno svojstvo. Ona isparava. Za isparavanje se troši energija, i to vrlo velika energija. Njezina specifična latentna toplina isparavanja, dakle toplina potrebna za pretvaranje vode u paru iznosi 2260 kJ/kg, drugim riječima za isparavanje litre vode treba utrošiti pet puta više topline nego za njezino zagrijavanje od ledišta do vrelišta, od 0 do 100 oC. Upravo se tom pojavom na svojstven način služi novi izvor električne energije. Njegovo je djelovanje opisala skupina kineskih znanstvenika u siječanjskom broju časopisa Nature Nanotechnology. Naslov članka govori sam za sebe: Water-evaporation-induced electricity with nanostructured carbon materials (Elektricitet induciran isparavanjem vode nanostrukturiranim ugljikovim materijalima). Njihov uređaj pretvara toplinu u električnu energiju. Posredstvom vode, naravno.



Da je „elektricitet induciran“ isparavanjem vode, a ne nečim drugim, vidjelo se već jednostavnim pokusom. Naime, kada su čašu u kojoj se nalazila „baterija“ zatvorili, proizvodnja električne energije je prestala, dok ju je strujanje suhog zraka povećala. Brojevi? Kada se voda na centimetar širokoj pločici dignula, kapilarnom elevacijom, za dva centimetra postignut je napon od 1 V uz jakost struje 150 nA. I to na sobnoj temperaturi (24 oC) i uobičajenoj relativnoj vlažnosti zraka (60 %). Kada se uspostavio napon, uređaj je osam dana – koliko je trajao pokus - davao stabilnu struju.



Iako je riječ o malim jakostima, znanstvenici su uspjeli serijski povezujući četiri baterije dobiti struju napona 4,8 V uz jakost 0,1 μA i njome održavati sliku na LCD-u. No dok se tako otvara područje primjene, teorija za njom dobrano zaostaje. Znanstvenici nisu naime još na čistu kako nastaje električna struja u njihovom uređaju.

Najjednostavnije je objašnjenje kako je riječ o elektrokinetičkim pojavama, konkretno o elektroosmozi. Naime, već se odavno zna da se stvara električno polje kada otopine elektolita struje kroz pore i kapilare. Kako je ovdje zapravo riječ o strujanju vode, koje je prouzročilo njezino isparavanje, pojava bi se mogla upravo tako protumačiti – da nije jednog velikog ali. Pokusi nisu rađeni s otopinama soli, nego s najčišćom, destiliranom vodom. Štoviše, kada su znanstvenici ponovili pokus s otopinom soli, NaCl, napon nije rastao nego se smanjivao s njezinom koncentracijom. Možda u procesu sudjeluju vodikovi, H+, i hidroksidni ioni, OH-, kojih ima u vodi, no njihova je koncentracija isuviše mala da bi mogla prouzročiti takvo djelovanje. U znanstvenome su radu navedena još četiri moguća uzroka, imenima kojih ne želim opterećivati čitatelja, no oni ništa bolje ne odgovaraju na pitanje zašto vlažna začađena staklena pločica proizvodi električnu struju.



„Nije važno je li mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe“, reći će čitatelj. Nažalost, od te je narodne poslovice u znanosti slaba vajda. Jer unatoč tome što su strujom „evaporacijskih baterija“ kineski znanstvenici uspjeli napajati LCD, njihova je snaga jako mala - tek 50 nW po kvadratnom centimetru. To znači da kvadratni metar takve baterije može dati jedva 0,5 mW, dakle deset do sto tisuća puta manje od fotonaponskih ploča. Tek kada se do kraja istraži kako i zašto voda proizvodi elektricitet na ugljikovim pločicama moći će se napraviti boji i efikasniji uređaji. Gdje su granice? Tko zna…