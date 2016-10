Ella Dvornik objašnjava kako blogom i Facebook stranicom mjesečno zaradi više od saborskih zastupnika

Gošća novog Star Techa je Ella Dvornik, jedna od najčitanijih travel blogerica u Velikoj Britaniji koja, uz to, na Facebooku ima preko 260.000 followera… Ella je, drugim riječima, "digital influencer", što je u današnje vrijeme vrlo unosno "zanimanje" koje je stvorio Internet…

Kako je postala jedna od najčitanijih travel blogerica u Velikoj Britaniji? Kako je došla do četvrt milijuna followera na Facebooku? Koliki joj je "social value" izražen u novčanoj vrijendosti? Do koliko ljudi dopiru njezine objave na blogu i Facebooku? Zašto je najveći svjetski hotelski lanci, aviokopanije i turističke tvrtke angažiraju da obiđe njihove atraktivne destinacije? Je li to čime se bavi "dream job"? Je li bilo potrebno odrastati uz tehnologiju i imati natprosječno znanje o tehnologiji i funkcioniranju društvenih mreža za ovakav uspjeh? Je li danas moguće biti zvijezda bez aktivnosti na društvenim mrežama, kao što su nekada mogli biti njezin otac i djed?

Gledanjem nove epizode Star Techa upoznajte drugačiju, poslovnu Ellu Dvornik kako biste se uvjerili koliko se zalaganjem, upornošću i praćenjem digitalnih trendova može puno postići na globalnoj razini. Naši razgovori s najzanimljivijim ljudima s Interneta se osim na Bug.hr portalu emitiraju i svake nedjelje u 13:05 na N1 televiziji.