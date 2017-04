Elon Musk kreće s bušenjem tunela

U prosincu prošle godine Elon Musk je bio zapeo u prometu negdje u blizini Los Angelesa, i iz dosade je počeo tvitati. Dosjetio se tada da bi podzemni tuneli bili vrlo dobro rješenje za smanjivanje prometnih gužvi na najprometnijim pravcima, pa je, tada se činilo u šali, najavio da će osnovati kompaniju za bušenje tunela. Čak je osmislio i šaljivi naziv, The Boring Company, igrajući se riječima: boring, na engleskom, istovremeno znači i "bušenje" i "dosadno".

Svoju "Dosadnu kompaniju" Musk je u međuvremenu zaista i pokrenuo, te počeo kopati testne tunele u okolici sjedišta svoje kompanije SpaceX, no o tome nije mnogo informacija dospjelo u javnost.

Jučer je, pak, jedan od zaposlenika SpaceX-a na Instagram postavio fotografiju jednog stroja za bušenje tunela s natpisom "The Boring Company", što navodi na zaključak kako projekt ozbiljnim koracima grabi naprijed. Uz sliku je stajao natpis ""just another Boring day at work" (još jedan Dosadan dan na poslu), uz hashtag #ilovemyjob. No, fotka je vrlo brzo nestala s Instagrama, pa je moguće da ovaj SpaceX-ovac danas ipak nešto manje voli svoj posao.