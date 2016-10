Enkripcija poruka u Facebook Messengeru sada dostupna svim korisnicima

Nakon testnog perioda ovog ljeta, Facebook je konačno svim korisnicima svoje aplikacije Messenger omogućio korištenje end-to-end enkripcije pri razmjeni poruka.



No ova opcija nije toliko sveobuhvatna i široka kao u slučaju popularne aplikacije WhatsApp koja je također u vlasništvu Facebooka. Povezuje ih jedino činjenica da za enkripciju oboje koriste Signal Protocol kojeg je razvila tvrtka Open Whisper Systems.



Za razliku od WhatsAppa end-to-end enkripcija se ne aktivira automatski već ju je potrebno svaki put iznova aktivirati ručno putem opcije tajnih razgovora (Secret Conversation) pritiskom na ime korisnika u svakom običnom razgovoru. Oba sugovornika pritom moraju imati najnoviju verziju Messengera.



Ovakvi tajni razgovori u potpunosti su odvojeni od ostalih razgovora i ne sadrže mogućnost sinkronizacije, dakle prisutni su samo na uređajima na kojima se takva konverzacija vodila. Također, takvi razgovori donose i neka ograničenja, putem tajnih razgovora naime nije moguća razmjena GIF-ova i video datoteka.



Na kraju vrijedi spomenuti i mogućnost postavljanja roka trajanja za pojedine poslane poruke (od pet sekundi do jednog dana) nakon čijeg se isteka one nepovratno brišu (opcija nalik onoj u Snapchatu).