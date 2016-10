EpicAir kao odgovor na AirPods

Apple je nedavno predstavio svoje potpuno bežične slušalice –AirPods. Početkom iduće godine stiže i odgovor konkurencije u vidu bežičnih slušalica EpicAir tvrtke JLab Audio.



Za razliku od Appleovih koje je zbog specifičnog dizajna dosta lako izgubiti, JLab Audio se prilikom dizajniranja odlučio na više standardan oblik. Zapravo, EpicAir slušalice izgledaju kao da ste s klasičnih tek odrezali kabel.



No, one su poput Appleovih potpuno bežične i za komunikaciju s uređajima koriste također Bluetooth tehnologiju. Baterija ugrađena u slušalice omogućit će do šest sati slušanja glazbe.



Jednom kada se baterija isprazni, za ponovno punjenje je dovoljno slušalice pospremiti u njihovu kutiju (charging case)koja je opremljena integriranom baterijom koja slušalice može naputiti do pet puta, što će osigurati do 30 sati slušanja glazbe.



U slučaju da je potrebno nadopuniti bateriju kojeg drugog uređaja (mobitela npr.) JLabov charging case može i to. Na slušalicama se nalaze i touch tipke za kontrolu glazbe (play, pause, forward, backward). Slušalice imaju IPX5 certifikatšto znači da će podnijeti laganu kišu, znoj i vlagu, no ne i potapanje u vodu.



JLab Audiov je plan slušalice pustiti na tržište početkom iduće godine (negdje tijekom veljače) po nešto manjoj cijeni u odnosu na Apple. Planirana cijena je oko 150 USD, što je za oko 10 dolara manje u odnosu na Appleove AirPods slušalice (159 USD).