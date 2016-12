Epsonovi laserski projektori od sada dostupni i u Hrvatskoj

Naziv predavanja je "Startup Spotlight: Whom to Watch in 2017" 20:00

Epson je predstavio nove serije instalacijskih projektora, a između ostalog i L-seriju laserskih 3LCD projektora koji nude svjetlinu do 25.000 lm 19:09

Američku kompanija Nikola zovu "Tesla za kamione", a s tom kompanijom dijeli i ljubav prema električnom pogonu 19:00

Amerikanci su otkrili kako je većina lažnih vijesti tijekom predsjedničke kampanje na Facebook stigla iz Makedonije 17:39

Ukupno 7,4% prodaje u devet sektora izgubi se zbog piratstva i krivotvorina prisutnih na tržištu Europske unije 16:17

Američke internetske kompanije morat će brže uklanjati govor mržnje, ili će ih na to natjerati zakoni – poručuje Europska komisija 15:45

BlackBerry je svojim kupcima ostao dužan još jedan mobitel od ukupno tri najavljena – model koji nosi naziv Mercury, a čije su se fotografije nedavno pojavile na internetu 14:48

Panasonic razvija nove IPS panele koji će bez problema konkurirati OLED panelima, prvi uređaji s novim IPS-om se očekuju na CES-u 2017. 13:47

Svemirska letjelica VSS Unity, nasljednica modela koji je završio svoj put tragičnom nesrećom, odradila je svoj prvi pokusni let 12:03

S obzirom na to da ljudska koža ima niz osjetila, istraživači su ovu mogućnost osigurali i robotima. 11:08

HP je za studente razvio prijenosno računalo naziva ProBook x360 11 Education Edition koje je presvučeno gumom i zaštićeno Gorilla Glass staklom kako bi bilo otpornije na možebitna oštećenja 10:22

Sony je na svojim službenim stranicama objavio popis 18 mobitela i jednog tableta koji će u dogledno vrijeme dobiti nadogradnju na Android Nougat 09:06

Tvrtka Bang & Olufsen predstavila je nove Bluetooth slušalice Beoplay H9, koje nude opciju uklanjanja buke iz okoliša, 14 sati autonomije te kvalitetnu izradu zahvaljujući uporabi aluminija i kože 06:53

Lenovo je na europskom tržištu pustio u prodaju svoj Phab 2 Pro phablet s velikim 6,4-inčnim QHD zaslonom, punom podrškom za Googleov Tango projekt i cijenom od 499 eura 06:31

Sony je predstavio tri nova modela bežičnih slušalica namijenjenih svima onima koji ćele ostvariti svoje fitness ciljeve 00:51