EU obećava 100-megabitne veze, besplatan Wi-Fi i 5G svuda

Europska komisija poslat će Europskom parlamentu prijedlog da se već sljedeće godine iz proračuna izdvoji 120 milijuna eura kako bi svi gradovi, mjesta i sela u Europskoj uniji u naredne četiri godine dobili besplatne Wi-Fi pristupne točke za građane.

Isti program ima za cilj povećati širokopojasni pristup Internetu unutar EU i to tako da svako kućanstvo do 2025. bude priključeno na Internet najmanje 100-megabitnom vezom (u downloadu, koja se može nadograditi do 1 gigabita). Što se tiče mobilne mreže, do 2025. godine EU bi trebala u potpunosti prijeći na 5G mrežu.

Svi ovi planovi istaknuti su u novoj direktivi nazvanoj European Electronic Communications Code, stoji u današnjem priopćenju iz EU povodom izvješća Stanje unije 2016 predsjednika EK Jean-Claudea Junckera.

Za ostvarenje svih planova u zadanim rokovima bit će potrebno i mnogo privatnih investicija, pa EU donosi i regulatorni okvir koji će telekomima olakšati poslovanje i investicije. Konačni cilj ovih akcija jest – jedinstveno digitalno tržište EU kako bi se potaknulo gospodarstvo i građanima donijele sve prednosti modernih tehnologija.