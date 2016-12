EU pritišće društvene mreže da suzbiju govor mržnje

Europska komisija jučer je izdala priopćenje u kojem se američke društvene mreže i internetske kompanije, prije svega Facebook, Twitter, Google (YouTube) i Microsoft upozorava da će morati biti ažurnije oko uklanjanja objava kojima se širi govor mržnje na Internetu. Prije šest mjeseci potpisan je kodeks ponašanja vezan uz tu problematiku i ove su ga kompanije dobrovoljno prihvatile. U njemu stoji da će na svim platformama koje ove kompanije drže unutar EU govor mržnje biti uklonjen u roku od najviše 24 sata po prijavi.

Međutim, u praksi to ipak nije tako. Izvješće EU pokazuje da kompanijama za uklanjanje govora mržnje treba više vremena, te da trenutačno samo oko 40% prijava biva riješeno unutar zadanog roka. Unutar 48 sati riješi se oko 80% prijava, no to ipak nije dovoljno, pa EU sada ponovno upozorava kompanije da se drže dogovora – i da brzo naprave vidljive pozitivne pomake.

U suprotnom, prođe li još nekoliko mjeseci bez rezultata, Europska komisija mogla bi posegnuti za zakonskim rješenjima kojima bi se ova problematika regulirala, prenosi Reuters.