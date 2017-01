Evan Blass: HTC sprema Vive smartphone

Poznati leaker Evan Blass ovaj put dočepao se službenog video uratka tvrtke HTC koji prikazuje dosad nepoznati pametni telefon HTC Vive, koji bi trebao predstavljati dodatni pokušaj komercijalizacije tvrtkinog Vive branda, vezanog poglavito za VR headset HTC Vive.

Glavna posebnost pametnog telefona HTC Vive, koji spominje Blass, nije u VR mogućnostima, već u posebnom programu razvoja unikatnih kućišta od materijala i dizajna koji dosad nisu korišteni pri proizvodnji pametnih mobilnih uređaja (iako je HTC već eksperimentirao s neobičnim dizajnom kućišta svojih mobilnih uređaja).

Valja podsjetiti da HTC za idući tjedan priprema posebno događanje "for U", gdje bi trebao predstaviti nove uređaje iz svoje Ocean serije, a možda i novi HTC Vive, no sve navedeno zasad je samo glasina, barem do događanja koje će se održati 12. siječnja. Video koji je objavio Blass možete pronaći na sljedećoj poveznici.