Facebook za posao uskoro dostupan svima

U Facebooku već duže vremena razvijaju poslovnu inačicu svoje društvene mreže, koja bi bila potpuno odvojena od postojeće, a koristila bi se u poslovnom okruženju. Umjesto dijeljenja zabavnih sličica i videa, te postavljanja statusa i selfija, poslovni bi korisnici iste alate trebali moći iskoristiti i za neke ozbiljnije svrhe.

Stoga bi Facebook at Work trebao biti namijenjen isključivo za posao, a pristup njemu imali bi zaposlenici kompanija koje s Facebookom dogovore takvu suradnju. Do sada su Facebook at Work iskušavali zaposlenici nekoliko kompanija koje su sudjelovale u beta testiranju, a kako doznaje portal The Information, od sljedećeg bi mjeseca on trebao biti dostupan svim zainteresiranim kompanijama.

Korištenje ove društvene mreže kompanije će plaćati, i to prema broju korisnika. Kako Facebook čvrsto vjeruje u "zaraznost" svojih rješenja navodno će naplaćivati korištenje po broju mjesečno aktivnih korisnika, a ne za sve zaposlenike koji otvore račun. Kompanije bi tako plaćale realniju cijenu, a Facebook će biti motiviran da mrežu učini što boljom i korisnijom.