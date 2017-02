Facebook "posudio" nacrte za podatkovni centar

Sporni centar u Švedskoj

U mjestu Luleå na sjeveroistoku Švedske Facebook je prije tri godine izgradio veliki podatkovni centar izrađen sofisticiranom tehnologijom, a odlikuje se naprednim modularnim dizajnom prostorija. No, ovakav način gradnje nije baš u potpunosti Facebookov, već su ga, prema optužbi, "posudili" od britanske kompanije BladeRoom Group (BRG).

BRG je još 2015. podigao tužbu protiv Facebooka za korištenje njihovih tehnologija i otkrivanje poslovnih tajni u sklopu svog bloga Open Compute Project – a sve bez dozvole njih kao vlasnika te tehnologije. Facebook nije spomenuo BRG, već je istaknuo modularni dizajn kao vlastiti. Pristup BRG-ovim podacima imali su tijekom 2012. kada su pregovarali o suradnji na izgradnji podatkovnog centra, no do nje nikada nije došlo.

Iz Facebooka su se branili time da BRG nije posjedovao spomenuti dizajn, no Okružni sud u San Joseu sada je odbio njihove tvrdnje kao neosnovane i potvrdio optužnicu BladeRoom Groupa. Sada slijedi dokazni proces u kojem će se utvrditi je li Facebook doista kopirao dizajn koji je vidio kod BRG-a. U slučaju da se to i dokaže, uslijedit će presuda i – kako to u civiliziranom svijetu biva – kazna za plagiranje, te plaćanje odštete.