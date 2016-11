Facebook privremeno obustavio prikupljanje podataka s WhatsAppa

Krajem kolovoza 2016. godine iz Facebooka je stigla informacija kako će njihova istoimena društvena mreža ubuduće prikupljati podatke o korisnicima (također njihovog) WhatsAppa. Tako prikupljeni podaci su trebali poslužiti za relevantniji prikaz reklama na Facebooku, ali i za bolji prijedlog budućih online prijatelja.



No, nisu svi korisnici ovu odluku dočekali s oduševljenjem. Naprotiv digla se poprilična buka, a pojedine zemlje poput Njemačke su čak i zabranile Facebooku da na taj način prikuplja podatke te da već prikupljene odmah obriše.



Sada pak stiže informacija kako je Facebook popustio pritiscima aktivista za zaštitu privatnosti te je prestao prikupljati sporne podatke na području Europe. Prema izvoru (Financial Times) to se dogodilo još sredinom prošlog tjedna, ali neće tako ostati i zauvijek.



Naime, iz Facebooka navode kako je ovo samo privremena mjera dok se cijela rasprava o ovom slučaju ne privede kraju, odnosno dok se ne iznađe pravno rješenje koje će biti u skladu s europskim zakonima.