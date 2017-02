Facebook uvodi i zvuk na "autoplay" video zapise

Facebookova mobilna aplikacija uskoro bi mogla postati nešto iritantnija nego je to bila do sada. Naime, već duže vrijeme se na mobilnim uređajima (kao i na desktopu) video sadržaji prikazani u News Feedu automatski pokreću, no bez zvuka, za koji je potrebno dodatno dodirnuti ekran. Ova je opcija "po defaultu" uključena, ali se može deaktivirati u postavkama.

Sada, pak, iz Facebooka najavljuju da će uskoro uz automatsko pokretanje videa biti pokrenut i njihov zvučni zapis – i to čim se video prikaže na zaslonu. Korisnici će sada morati biti posebno oprezni oko toga gdje pregledavaju svoj Facebook i što na njemu gledaju, jer će ih zvuk vrlo brzo "odati", primjerice suputnicima u javnom prijevozu ili prolaznicima na ulici.

I ova će se opcija moći isključiti u postavkama aplikacije, a zvuk će biti moguće utišati i postavljanjem mobitela u tihi način rada.