FaceTime bi mogao dobiti podršku za grupne pozive

Otkako je Apple 2010. godine predstavio FaceTime, dotični i nije bio previše nadograđivan novim mogućnostima. Prema novim glasinama to bi se uskoro moglo promijeniti dodavanjem podrške za grupne video pozive.



Informacije o potonjem stižu iz Izraela, točnije s izraelske internetske stranice The Verifer. Prema njima FaceTime će dobiti podršku za grupne video pozive s dolaskom iOS-a 11. Također se navodi kako će u jednom video pozivu moći sudjelovati do pet osoba.



Isti izvor navodi kako će Apple omogućiti pokretanje grupnih video poziva putem FaceTimea i iz aplikacije Messages. Podsjetimo, FaceTime trenutno podržava video pozive samo između dvije osobe, tzv. jedan na jedan.



Predstavljanje nove inačice iOS-a, jedanaeste po redu se očekuje tijekom WWDC 2017 konferencije početkom lipnja 2017. godine.