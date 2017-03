Firefox 52 - zadnji Firefox za Windowse XP i Vistu

Mozilla je početkom ovog tjedna (7. ožujka, utorak) izdala novu inačicu svog internetskog preglednika Firefox. Nova inačica, Firefox 52 bitna je iz više razloga.



Jedan od njih je što je Mozilla s dotičnom inačicom ispravila 28 sigurnosnih propusta. Dodatnu sigurnost pružit će i poruka „This connection is not secure“, a koja će se pojaviti svaki put kada korisnici budu kliknuli u polje za upis korisničkog imena ili zaporke na stranicama koje ne podržavaju HTTPS.



Zatim uvedena je i podrška za WebAssembly– standard kojeg su zajedničkim snagama razvile tvrtke Mozilla, Microsoft, Apple i Google. Od ove inačice odbačena je podrška za sve NPAPI pluginove (Silverlight, Java, Acrobat…) osim Adobeovog Flasha. No, Flash se neće predugo zadržati jer je potpuno odbacivanje podrške za NPAPI pluginove najavljeno već u Firefoxu 53.



Firefox 52 je značajan i za korisnike Windowsa XP i Vista. Naime, ovo je zadnja inačica Firefoxa koju je Mozilla izdala za ova dva operativna sustava. Za buduće instalacije Firefoxa bit će potrebno imati minimalno računalo s Windowsima 7.



Kako korisnici starijih inačica Windowsa ne bi bez svog omiljenog preglednika interneta ostali preko noći za Firefox 52 osigurana je „proširena“ podrškašto znači da će tijekom idućih 12 mjeseci dobivati sigurnosne nadogradnje, ali ne i nove mogućnosti.

Detaljan popis promjena koje je sa sobom donio Firefox 52 možete proučiti ovdje.