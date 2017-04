Firefox dobiva izbornik za podešavanje performansi

Mozilla je započela rad na novoj opciji za svoj internetski preglednik Firefox – izborniku za proizvoljno podešavanje performansi. Ova novotarija neće previše pomoći vlasnicima novih računala s 8 GB i više RAM-a, ali hoće vlasnicima starijih, koji često nemaju više od 1 GB ili 2 GB RAM-a.



Kao što je vidljivo iz priloga izbornik će se sastojati od nekoliko mogućnosti – tipke Optimize Firefox koja će automatski onemogućiti sve ekstenzije i tako pokušati poboljšati performanse browsera. Zatim tu je i dio – Use recommended performance settings koji će postaviti postavke onako kako u Mozilli smatraju najboljim.



No, korisnicima Firefoxa bit će ostavljena i mogućnost ručnog podešavanja postavki. Korisnici će odabirom brojeva od jedan do sedam odrediti koliko će memorije Firefox moći koristiti tijekom rada. Zatim, imat će i mogućnost isključivanja animacija za korisničko sučelje te Page Prefetching tehnologije u slučaju da računalo ima sporu vezu na internet.



Budući da je izbornik tek u povojima ne treba ga očekivati već u idućoj (stabilnoj) inačici Firefoxa, jer najprije treba proći put kroz nightly i beta inačice. Pojedini izvori navode kako bi novi izbornik mogao postati dio stabilne inačice Firefoxa najranije krajem 2017. godine, ili čak početkom 2018. godine.