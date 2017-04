G6 ćemo najvjerojatnije vidjeti i u Mini inačici

LG je nedavno predstavio svoj novi mobitel iz gornjeg segmenta – G6. Nije tajna da ovim modelom LG pokušava prestići ovogodišnju konkurenciju – hoće li mu to i uspjeti vidjet ćemo kroz koji mjesec kada se pojave i prvi prodajni rezultati.



Do tada čini se LG ima jednu drugu zanimaciju – osmišljavanje manje inačice svog flagshipa. Izvor (internetska stranica Techno Buffalo) navodi kako je došao u posjed internog (tajnog) dokumenta u kojem se spominje upravo proizvodnja manjeg modela G6.



Izvor također navodi kako mu je dokument dostavljen od strane pouzdanog izvora, ali da zbog tajnosti podataka neće javno otkriti sadržaj dokumenta. No, kako se ispostavilo, manje tajne dijelove hoće.



Za sada naziv LG G6 Mini nije službeno potvrđen, ali je očekivan. Budući da je zadnjih godina riječ „mini“ dobila sasvim novo značenja – Mini inačica G6 imat će 5,4-inčni zaslon. Usporedbe radi navest ćemo kako originalna „maxi“ inačica ima tek nešto veći zaslon od 5,7-inča.



Nadalje u dokumentu se navodi kako će zaslon zadržati omjer od 18:9, ali se ne navodi hoće li LG ići u samo smanjivanje dimenzija ili i u smanjivanje specifikacija. Dizajn kućišta bi trebao ostati isti.