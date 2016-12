Galaxy C5 Pro i C7 Pro na tržištu tek krajem siječnja 2017.

U zadnje vrijeme na internetu su se pojavile većina specifikacija budućih Samsungovih mobitela iz Galaxy C serije. Podsjetimo, radi se o modelima Galaxy C5 Pro i Galaxy C7 Pro koji su se prema ranijim izvještajima u trgovinama trebali pojaviti prije kraja 2016. godine.



No, nedavno su se pojavile informacije kako je došlo do odgode i kako ova dva mobitela neće biti spremna za prodaju do barem siječnja 2017. godine. Zahvaljujući kineskim izvorima (Weibo) sada je poznat i točan datum početka prodaje –21. siječnja 2017. godine.



Podsjetimo, oba uređaja temeljit će se na Qualcommovim Snapdragonima, C5 Pro na Snapdragonu 625, a C7 Pro na Snapdragonu 826. Oba modela će imati po 4 GB RAM-a te po 32 GB (C5 Pro) i 64 GB (C7 Pro) interne memorije.



Galaxy C7 Pro bit će opremljen 5,7-inčnim, a C5 Pro 5,2-inčnim zaslonom rezolucije 1.920 x 1.080 piksela te glavnim kamerama od 16 MP. Softversku stranu oba uređaja činit će Android – Marshmallow 6.0.1.