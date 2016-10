Galaxy čudnog imena, bez brojeva

Samsung je u svoju ponudu mobitela dodao još jedan model iz Galaxy serije – Galaxy On Nxt. Prvo što odmah upada u oči je pomalo neobičan naziv koji ne sadrži niti jednu brojku, no to je srećom i jedino što je čudno vezano uz uređaj.



Galaxy On Nxt pripada u gornju sredinu ponude i odlikuje se ponešto boljim specifikacijama nego Galaxy On7 model. Zaslon ima dijagonalu od 5,5“ i od možebitnih oštećenja je zaštićen 2.5D Gorilla Glassom.



Unutrašnjost kućišta skriva osmojezgreni Exynos 7870 SoC brzine 1,6 GHz, 3 GB RAM-a i 32 GB podatkovnog prostora. Tu je još i podrška za 4G LTE, Bluetooth (4.1) i Wi-Fi (802.11 b/g/n) mreže te GPS. Mobitel se temelji na Android platformi i potrebnom energijom se napaja iz baterije kapaciteta 3.300 mAh.



Što se kamera tiče zadovoljni bi trebali biti kako povremeni fotografi tako i selfisti. Naime, sa stražnje strane uređaja Samsung je smjestio kameru rezolucije 13 MP, a s prednje kameru rezolucije 8 MP. Ljubitelji glazbe također će doći na svoje, jer je Samsung odlučio zadržati 3,5-milimetarski audio priključak.



S prednje strane uređaja nalazi se uobičajena Home tipka ispod koje je smješten skener otiska prsta. Dimenzije uređaja su 151,7 x 75 x 8 milimetara, a težina 167 grama. Cijena na indijskom tržištu se kreće oko 275 američkih dolara.