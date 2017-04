Galaxy J3 (2017) na Geekbenchu

Samsung je nedavno predstavio mobitele iz samog vrha ponude za 2017. godinu – modele Galaxy S8 i Galaxy S8+. No, to ne znači da je s predstavljanjima novih modela za ovu godinu gotovo – uskoro bi se u trgovinama trebali početi pojavljivati i Samsungovi jeftiniji modeli za srednji tržišni segment.



Jedan od takvih će zasigurno biti Galaxy J3 (2017) koji se upravo pojavio na Geekbenchovim stranicama i o kojem smo saznali ponešto vezano uz hardver. Podataka nema previše jer se Geekbench bazirao samo na naziv uređaja te vrstu procesora, softvera te količinu ugrađene radne memorije.



Galaxy J3 (2017) se trenutno razvija pod kodnim nazivom SM-J330F. Testirani model imao je Samsungov SoC Exynos 7570 (četiri jezgre rade na brzini od 1,43 GHz) i 2 GB RAM-a. Sa softverske strane nalazi se Android 7.0.



Geekbench nije otkrio s kolikom količinom podatkovnog prostora mobitel raspolaže, no ovisno o segmentu kojemu pripada za pretpostaviti je kako se radi o 16 GB interne memorije. Geekbench je otkrio i koliko je bodova Galaxy J3 (2017) osvojio u benchmark testovima – u single-core testiranju 631 bod, a u multi-core testu 1.858 bodova.



Detaljnije rezultate testiranja možete provjeriti na Geekbenchovim službenim internetskim stranicama.